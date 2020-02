Gramado: recanto apaixonante

Gramado tem hotéis aconchegantes, festivais badalados, lojas e, principalmente, parques e museus

ONDE FICAR

Pousada Vovó Carolina

Para se aquecer, no friozinho típico da cidade, oferece não só calefação nos quartos como também uma piscina aquecida e coberta. O serviço também acolhe: no café da manhã, uma variedade de bolos caseiros acompanham o café e o leite quentinhos. Av. das Hortênsias, 677 (Bavária), vovocarolina.com.br, (54) 3286-2679.

Pousada Brisa da Serra

No fim da tarde, junto com uma suave brisa, é possível sentar gazebo do jardim e contemplar o pôr do sol. No quartos, há grande capricho com a limpeza e bom enxoval de cama. E as grandes janelas da sala de café da manhã garantem um desjejum quente e luminoso. R. Vigilante, 300, saída p/ Canela (Avenida Central), pousadabrisadaserra.rs, (54) 3286-4386.

Canto Verde

Na chegada, os hóspedes recebem bombons, geleias e um chá de boas-vindas. Os chalés distribuem-se por uma bonita e tranquila área verde, onde estão também a piscina e o playground. Para os que buscam maior relaxamento, há um espaço para a meditação. Av. das Hortênsias, 5660, saída p/ Canela (Avenida Central), hotelcantoverde.com.br, (54) 3286-1961.

ONDE COMER

Casa Di Paolo

R. Garibaldi, 23 (Centro), 54/3286-7799. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V. 3ª/sáb 11h30/15h e 19h/23h, dom 11h30/15h30; jul e dez: 2ª/dom 11h30/15h30 e 19h/23h. Galeto (rodízio). Com matriz em Bento Gonçalves, a casa serve o tradicional galeto “al primo canto” temperado com sálvia e vinho branco e assado na brasa de carvão. Entre os muitos acompanhamentos levados à mesa, destaque para a saborosa sopa de capelete e o delicioso queijo à dorê.

Belle du Valais

Av. das Hortênsias, 1432 (Centro), 54/3286-1744 Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V. 2ª/6ª 19h/0h, sáb/dom 12h/15h e 19h/0h; jan/mar: 2ª/dom 19h/0h. Suíça.

O restaurante ocupa um imponente chalé. Nas noites de frio, a atmosfera romântica é reforçada pela grande lareira no canto do salão. A estrela do cardápio é a fondue. Uma das versões mistura queijos holandeses com um ligeiro toque de kirsch (destilado à base de cereja).

Moscerino

Av. das Hortênsias, 1095 (Centro), 54/3286-3544. Cc: D, M, V; Cd: M, R, V. 3ª/6ª 18h/23h30, sáb 12h/15h e 18h/0h, dom 12h/15h. Italiana. O nome da casa significa “mosquito”, apelido do chef e proprietário, Luiz Carlos Moschem. O cardápio tem massas, risotos e carnes, além de polentas (uma delas recheada com queijo e linguiça fresca, aromatizada com alecrim e alho na manteiga).

O QUE FAZER

Compras

Chocolates

É difícil alguém voltar de Gramado sem trazer a mala cheia de chocolates. Com mais de 30 fábricas e cerca de 60 pontos de venda, a cidade já se tornou quase sinônimo da iguaria, que pode ser encontrada em várias formas, cores e sabores. Sua presença é tão marcante que as marcas montaram lojas temáticas inspiradas no doce, e as fábricas permitem conhecer os bastidores da produção. A Caracol/Reino do Chocolate conta a história do chocolate com espetáculo de som, luz e bonecos mecanizados (Av. das Hortênsias, 5352, 3286-3588, R$ 5); a Florybal tem uma loja temática (Av. das Hortênsias, 5436, 3286-5163, grátis) e a loja Play House, com minifábrica e pista de patinação (Av. das Hortênsias, 264, 3282-9279, grátis); a Prawer (Av. das Hortênsias, 4100, 3286-1580, grátis) tem museu e visita à produção; Planalto (R. João Carniel, 689, 3286-1701, grátis) e Lugano (R. São Marcos, 374, 3286-4778, grátis) têm lojas junto à respectivas fábricas, com visitas de segunda a sexta.

Casa do Colono

Reúne produtos das cerca de 15 colônias italianas e alemãs espalhadas pela cidade: há geleias, biscoitos, cachaças, sucos, vinhos, queijos, salames e massas caseiras, entre outras delícias. Às quartas, sextas e domingos, os colonos assam pães e cucas no fogão a lenha instalado no galpão ao lado da loja (você pode acompanhar a produção e comprar os quitutes ainda quentinhos). Av. Borges de Medeiros, s/n (Centro), 3036-0389. 2ª/6ª 9h/12h e 13h/18h30, sáb/dom 9h/18h30.

Le Jardin Parque de Lavanda

A cor lilás, característica da flor que dá nome ao parque, predomina em cada cantinho ou objeto. Óleos, águas, sachês e travesseiros levam a essência da planta, indicada para tratamentos de insônia, dor de cabeça e ansiedade. A loja também vende mudas de lavanda, produzidas ali mesmo. O belo jardim, que cerca o local, é uma atração à parte – há amplo gramado com árvores frutíferas, e, no mês de novembro, lavandas floridas, um cenário digno das plantações de Provence, no sul da França. RS-115 p/ Gramado, km 37 (Várzea Grande), 3286-4280. 3ª/6ª 10h/12h e 13h30/18h, sáb/dom 10h/18h.

Cristais de Gramado

A técnica de produção, que inclui a moldagem manual do cristal, é a mesma usada na ilha italiana de Murano (o cenário da loja também é inspirado nas ruazinhas da ilha). Além de objetos de decoração, como vasos e lustres, há louças, porcelanas, joias e semijoias. A cada 20 minutos há apresentações que mostram como as peças são feitas – uma das atrações é a gravação a laser de fotos em cubos de cristal, para que as imagens aparecçam em 3D. RS-115, km 36 (Várzea Grande), 3036-1215. 8h30/17h30.

Atrações

Hollywood Dream Cars

Embalado por clássicos de Elvis Presley, você retorna ao glamour da Hollywood da década de 50 e encontra Cadillacs estilo rabo-de-peixe, sinônimos de luxo da época nos Estados Unidos. Entre as raridades, todas bem conservadas, há motocicletas e um Ford Victoria conversível de 1956, único no Brasil. Aproveite para conversar com os monitores, que informam sobre os modelos e explicam como o momento histórico influenciou o design de cada carro. Para economizar no ingresso, compre o Passaporte Museus de Gramado (R$ 50), que dá direito à entrada no Hollywood Dream Cars, Super Carros, Dreamland Museu de Cera e Harley Motor Show. Av. das Hortênsias, 4151 (estr. p/ Canela), 2,5 km, 3286-4515. 8h/18h. R$ 20.

Super Carros

O sonho de dar uma voltinha num carro esportivo vira realidade em Gramado. Dos mesmos proprietários do Hollywood Dream Cars, o Super Carros reúne automóveis do gênero, como uma Ferrari F360, um Lamborghini Gallardo, um Porsche Cayman e um Camaro SS, todos novos. Além de ver os veículos de pertinho, você pode escolher entre pilotar (R$ 170 a R$ 890) ou dar uma voltinha de carona (R$ 80 a R$ 190) – os preços variam de acordo com o percurso e o carro escolhidos. Outra oportunidade para experimentar a sensação de dirigir um supercarro é o simulador de corridas, novidade do lugar. No segundo andar há loja temática e bar. Av. das Hortênsias, 4635 (Estrada Canela-Gramado), 3286-7945. 9h/19h. R$ 20.

Harley Motor Show

Inspirado nos bares de Las Vegas, nos Estados Unidos, o espaço abriga mais de 20 motos Harley-Davidson, abrangendo quase um século de história da marca. Chamam a atenção o modelo idêntico ao do filme Sem Destino (1969), uma Knucklehead 1946, única no Brasil, e uma Night Road, projetada em parceria com a Porsche. O local também funciona como bar de sexta e sábado – quem compra o ingresso tem desconto na entrada à noite (leia mais em Vida Noturna). Não deixe de visitar os banheiros temáticos, que têm pias feitas com funis usados para troca de óleo. Av. das Hortênsias, 5507, Carniel (Sub-Solo do Museu de Cera), 3286-5100. 8h/18h. R$ 20.

Dreamland Museu de Cera

No primeiro museu de cera da América Latina, 18 cenários temáticos exibem esculturas de 70 personalidades – algumas chegam próximas à perfeição, outras provocam risos pelas expressões disformes. Entre um ambiente e outro você encontra com Johnny Depp na versão Piratas do Caribe, ou com Albert Einstein dando aula em frente a uma lousa. Uma sala é dedicada à personagens de filmes de terror, como Gosthface (o serial killer do filme Pânico) e Frankenstein. No salão oval, Barack Obama chegou para se juntar aos ex-presidentes norte-americanos Ronald Reagan e John Kennedy, reunião que também conta com a presença do brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Av. das Hortênsias, 5507 (Carniel), 3286-5100. 8h/18h. R$ 30.

Gramadozoo

Só tem bichos da fauna brasileira, como onça-pintada, tamanduá-bandeira e ararajuba (ave candidata a mascote da Copa do Mundo de 2014). Todos são observados no trajeto único de 1200 m, com placas ilustrativas que informam sobre os hábitos de cada animal – não há grades de ferro, para que eles se sintam mais próximos de seu habitat. No viveiro dos pássaros, tucanos, papagaios e araras sobrevoam as cabeças dos turistas. A visita noturna, bem mais cara, é própria para observar bichos mais ativos nesse período (R$ 60, pode ser agendada pelo e-mail secretaria@gramadozoo.com.br). RS-115 p/ Taquara, km 35 (distrito de Várzea Grande), 3421-0800. 9h/17h. R$ 20.

Aldeia do Papai-Noel (Parque Knorr)

O clima e a fantasia do Natal podem ser vivenciados o ano inteiro com a visita à casa do papai-noel e à fábrica de brinquedos, e o passeio pelo jardim dos elfos. O parque tem bela vista para o Vale do Quilombo, que pode ser apreciada do mirante ou do monorrail – um trenzinho suspenso, com trajeto de dez minutos (R$ 10). Melhor visitar o lugar por volta das 17h: você aproveita a luz do dia para conhecer as renas e, ao escurecer, observa a beleza do cenário iluminado. R. Bela Vista, 353 (Centro), 3286-7332. 2ª/5ª 10h30/18h, 6ª/sáb 10h30/19h30, dom 10h30/18h. R$ 16.

Mini Mundo

Tudo começou quando Otto Höppner construiu uma casa de bonecas para sua neta. A partir dela, criou um mundo em miniatura, com 164 obras e 2 168 mini-habitantes compondo diferentes cenas – a réplica do paulistano Museu do Ipiranga, inaugurada em agosto de 2012, é a mais nova atração do espaço. A visita pode terminar no café ou na loja que vende artigos importados da Europa. R. Horácio Cardoso, 291 (Planalto), 3286-4055. 10h/17h. R$ 16.

Roteiros de Agroturismo

A bordo do Princesinha, ônibus de 1958, os passeios duram cerca de quatro horas. São três roteiros: o Quatrilho leva aos cenários que deram origem ao livro e filme homônimos, e termina com um café colonial (R$ 80); o Raízes Coloniais passa pelas linhas rurais Bonita e Nova, com visita a uma casa centenária e à produção de erva-mate (R$ 80); e o Mergulho no Vale segue pela Linha 28 e passa por uma propriedade que cultiva orgânicos, um alambique e uma casa de colonos italianos, onde é servido um típico café colonial (R$ 80). Saídas das 14h às 18h em frente à Casa do Colono (leia em Compras).

Rua Coberta

Com menos de 100 m de comprimento, a charmosa galeria é protegida por um telhado de vidro, com trepadeiras, e reúne bares, cafés, bistrôs e algumas lojas de malha. Aqui fica o burburinho da cidade, principalmente à noite. Nos cardápios há caldos, chocolate quente, vinho e cerveja.

Mundo Encantado

Em 1970, Moacir Foss, idealizador do lugar, reproduziu em miniatura a cidade de Jerusalém e os locais por onde Jesus Cristo teria passado. Esses e outros três cenários, que representam Gramado entre os anos 20 e 60, podem ser observados aqui – uma nova maquete, inspirada na Gramado atual, deve ser inaugurada durante o Natal Luz de 2012. O passeio é guiado.

Av. das Hortênsias, 2400 (Centro), 3286-5872. 9h/17h. R$ 14.

Lago Negro

As árvores alemãs trazidas da Floresta Negra, plantadas nas margens, explicam o nome do lago. Pedalinhos (R$ 20 para duas pessoas) entretêm as crianças e casais em lua de mel. As caminhadas em torno do lago podem ser substituídas por passeios em carrinhos de golfe, que fazem o percurso em aproximadamente oito minutos (R$ 5). R. Casa da Juventude/R. 25 de Julho (Planalto).

