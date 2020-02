Getty Museum, arte e arquitetura em Los Angeles

Fotos: Silvia Moraes

O Getty Museum, em Los Angeles, foi uma dica da nossa especialista Silvia Moraes. O lugar é realmente incrível: pertence a um complexo cultural localizado nas montanhas de Santa Monica, que reúne uma série de órgãos ligados ao bilionário industrial americano Jean Paul Getty, apaixonado por arte e antiguidades. O complexo é voltado para a cultura, com museu, biblioteca, institutos de pesquisa e conservação. Jean Paul Getty reuniu cerca de cinquenta mil obras de arte em seu museu e a visita às exposições é gratuita. As coleções incluem acervos de pinturas européias pré-século 20, além de desenhos, esculturas e uma coleção vasta de fotografias, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. São cinco pavilhões de exibição. A biblioteca do complexo possui nada menos que um milhão de peças, entre livros, periódicos e fotografias, incluindo materiais raríssimos – sempre focados em história da arte e da arquitetura.

Além disso, a arquitetura do complexo é um espetáculo à parte: o projeto é do arquiteto Richard Meier, que abusa de formas geométricas como quadrados e círculos que constituem o conjunto dos prédios. Os jardins são incríveis, contrapondo cores, luzes e sombras com o som das águas do rio, espelhos d’água e labirintos de plantas.