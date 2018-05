Fraldários de shoppings tornam-se espaços para doação de leite materno

Shoppings centers de São Paulo tornaram-se centros para incentivar para a doação de leite materno. Especificamente, o fraldário dos espaços.

O projeto Fadas do Leite integra grandes espaços em que mulheres lactantes circulam aos bancos de leite. Assim, locais como fraldários de shoppings integram a iniciativa. Para isso, eles passam a serem equipados com salas de apoio à extração e doação de leite materno.

O potinho com leite fica identificado e armazenado no freezer exclusivo do projeto. Ao final do expediente, é só passar para pegar. Ou deixar a doação por lá. No site do Fadas do Leite há farta orientação sobre como doar leite.

Na capital paulista, o Shopping Vila Olímpia e Center Norte foram os primeiros a participarem do projeto. Até o fim do ano, a ideia é que 15 fraldários em shoppings funcionem como pontos de doação de leite materno.

