Parte importante do planejamento de uma festa, a escolha do convite não deve ser menosprezada. Afinal, é através do convite que os convidados entendem a proposta da comemoração. Logo, um covite criativo é essencial para gerar expectativa.

“Para envolver os convidados na sinergia do evento, o convite precisa surpreender, deixando-os com expectativa até o grande dia. O convidado já chega esperando por uma festa incrível, e isso deixa o momento muito mais especial”, ressalta Samara Costa. A designer paulista é a diretora de criação da S-Cards, empresa referência no setor de convites e lembranças personalizadas. Ela abriu seu acervo para nos mostrar as tendências para convites infantis:

Castelo

As caixas cartonadas estão em alta! Elas se transformam em ricos cenários para apresentar aos convidados o tema da festa. A maquete de castelo de princesa contém leds e caixinhas de som, que acendem e tocam música quando o convite é aberto.

Areia



O tema da festa será fundo do mar? Que tal apostar em um convite que possua um fundo com areia de verdade? Uma ideia simples, mas encantadora.

Ursinho no balanço

Na dúvida, aposte em convites que surpreendam pela delicadeza. A caixa cartonada serve como cenário para a maquete de balanço com um ursinho e flores.

Roda gigante

Também em caixa cartonada, este convite traz uma roda gigante à manivela, com todas as informações do evento distribuídas nos bancos do brinquedo.

Mini game

Temas como parque de diversões e games pedem convites mais interativos. Uma proposta interessante é incluir minigames que estimulem os convidados a entrar na brincadeira.

Spray



Que tal enviar um convite que os próprios convidados personalizem? Você pode aderir à tendência com box personalizados contendo uma placa de acrílico cortada com o nome do aniversariante. O kit traz ainda um spray para que o amigo ou familiar possa pintar o convite.

Monóculo

Outra tendência é o uso de monóculos para passar as informações da festa. Uma alternativa perfeita para quem busca propostas mais vintage e afetivas.

Borboleta

Convites que causam pequenas surpresas sempre encantam os convidados. Este modelo criado pela empresa S-Cards traz uma borboleta de papel metalizado que voa quando o convite é aberto.