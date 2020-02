Flores e as folhas certas pra cada ambiente

Forte: costela-de-adão e dracena custam até R$ 150 cada e duram muitos anos quando bem-cuidadas

Foto: Divulgação

Abuse de folhas em salas com luz

Se sua sala é bastante iluminada, com janelas grandes, aposte nas plantas que gostam de luz. Escolha as de folhas gordinhas, que acumulam água e não ficam secas com facilidade, como costela-de-adão, dracena e antúrio. Essa última é bem resistente à luz do sol, explica a arquiteta Cláudia Marandino, do Rio de Janeiro. Outras opções para espaços com claridade são pau-d’água, bromélia e licuala. Lembre-se que a sala é um local de circulação de pessoas. Por isso, a dica é pôr plantas nos cantos, perto da luz na natural.



A ráfia cria um clima aconchegante em salas escuras

Foto: Divulgação

Folhagens dão vida a espaços escuros

Salas com muita sombra e pouca luz natural são úmidas. Para ambientes assim, plantas que não precisam de água todo dia são perfeitas. Sugiro zamioculca, ótima pra interiores, e pleomele verde, planta alta, que vive bem com pouca iluminação, assinala Cláudia, que também cita a ráfia e a samambaia. A dica é deixar a terra delas sempre úmida. Para isso, coloque pedras ou cascas de árvore por cima do vaso

Ervas aromáticas são lindas, saborosas e baratinhas

Foto: Divulgação

Cozinha com cheiro de tempero fresco

Cheirinho de tempero fresco é uma delícia! Ter ervas na cozinha é gostoso e prático – fica mais fácil pegar pra usar na receita. Tenha capim-cidreira, manjericão, alecrim, boldo, hortelã e pimenta. Elas só precisam de sol pela manhã e um pouco de água todos os dias, ensina a arquiteta. Se tiver espaço num canto iluminado, invista em frutíferas, como jabuticabeira, pitangueira ou num pé de tomate-cereja. Os vasos devem ter abertura entre 50 e 80 cm. Com 1 m, elas dão frutos.

Bambu traz boas energias!

Foto: Divulgação

Bambu da sorte no banheiro

O banheiro é o local mais úmido da casa, certo? Então, escolha plantas resistentes ao vapor e à umidade, como bálsamo, lírio-da-paz e violeta. Elas gostam de luz indireta e, nesse caso, as lâmpadas servem para aquecê-las. Regue a cada três dias, só a terra, orienta a profissional. O bambu da sorte também é uma opção bacana para esse espaço. É lindo, vive na água, não gosta muito de luz e traz boas energias para o espaço, diz.

Em quartos e ecritórios, plantas fcam perto da janela

Foto: Divulgação

Orquídea dá um ar refinado ao ambiente

Por serem delicadas, flores combinam com quartos e escritórios. Use camélia, begônia ou jasmim. Se não curte perfume, prefira jiboia, bonsai ou aspargo. Com a ausência de luz, elas diminuem a fotossíntese e liberam gás carbônico, que faz mal, diz Cláudia. A dica é ter só uma flor e tirá-la do quarto à noite.