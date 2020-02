Filtro ou purificador de água?

Veja as finalidades dos filtros e

purificadores de água

Filtro



Como é?

É possível encontrar nas versões de barro (no qual você despeja a água) ou de plástico (ligado diretamente na torneira). Mais simples do que os purificadores, possuem vela que filtra a água e impedem a passagem de impurezas.

Qual o diferencial?

Contam com desempenho eficiente e, normalmente, oferecem preços mais acessíveis do que os purificadores.

Ponto negativo?

Não reduzem o índice de cloro nem de bactérias presentes no líquido.

Quem deve comprar?

Eles são ideais para pessoas que recebem água tratada, visto que as concessionárias distribuidoras já devem cuidar da qualidade do líquido. O papel do filtro, portanto, é tirar aquelas últimas “sujeirinhas”, deixando seu copo perfeito.

Como é feita a limpeza?

As velas retêm as partículas, mas não as eliminam. Por isso, é muito importante lavar os aparelhos toda semana. Os de plástico devem ser esfregados com um pouco de sal. Já os de barro exigem que você friccione uma casca de limão no interior e depois lave com bastante água.

Purificador

Como é?

Os aparelhos funcionam acoplados à torneira ou ao encanamento. Possuem uma bomba capaz de dar pressão à água e que, combinada a outros elementos filtrantes, barram pequenas partículas e outros grânulos.

Qual o diferencial?

Têm longa durabilidade e retiram da água o excesso de cloro. Alguns mais modernos ainda eliminam bactérias!

Ponto negativo?

O principal é mesmo o preço, que pode alcançar o triplo do valor de um filtro comum.

Quem deve comprar?

Quem tem a casa abastecida por poços artesianos deve, sim, apostar nos purificadores – isso porque não há um controle prévio da água. Vale, ainda, investir no aparelho se notar um cheiro forte de cloro no líquido que recebe em casa.

Como é feita a limpeza?

Para ver como limpar o seu purificador, leia o manual de instruções que acompanha o produto, pois os modelos variam muito. Não se esqueça de providencar com antecedência a substituição dos itens filtrantes para não comprometer o bom funcionamento do aparelho.