Filha troca informações de contato da mãe para apelido hilário e viraliza

Lauren Brown, uma gerente sênior de Maitland, Flórida, passou por um constrangimento bastante engraçado em seu ambiente de trabalho por conta de sua filha. A criança trocou as informações de contato da mãe para “Cague nas calças” e gerou a maior confusão.

“Caso você esteja perguntando como a minha carreira está progredindo, minha filha pediu para a #Siri [inteligência artificial do sistema iOS] para me chamar de ‘Cague nas calças’, o que eu só fui perceber quando fui copiada em um e-mail para um cliente”, contou Lauren em uma publicação no LinkedIn.

“Que isso sirva de alerta para todos vocês que são pais e trabalham!”, completou a gerente usando emojis de risada.

A publicação ganhou grande repercussão, principalmente entre os colegas de trabalho de Lauren, que compartilharam histórias parecidas nos comentários. Um dos usuários, que é motorista de aplicativo de caronas, contou que sua filha mudou seu nome no celular para “Senhorita Protuberância” e foi assim que a Siri o chamou enquanto ele levava uma passageira em seu carro.

Muitos consideraram a história hilária, mas Lauren revelou que, no início, ela não viu graça alguma na brincadeira, dizendo que ela pensou até em preparar, preventivamente, sua demissão. “No começo, não foi muito engraçado. Mas agora eu dou umas boas risadas!”, escreveu.

