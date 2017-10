Com a popularização dos doces decorados, as mesas de aniversário se tornaram verdadeiras obras de arte, tamanha a variedade de doces finos e personalizados de acordo com o tema. Mas todo o sucesso da pasta americana ainda não é o bastante para roubar o espaço de destaque do docinho mais amado do Brasil: o brigadeiro.

Décadas após sua criação, a máxima segue mais verdadeira do que nunca: festa boa precisa ter brigadeiro.

Para inovar na apresentação do doce e fugir do óbvio (mas sempre amado) brigadeiro enrolado, listamos algumas opções criativas que também farão sucesso na sua próxima festinha.

1. Versões gourmet

O docinho pode ser repaginado a partir de sabores inusitados e confeitos diferentes. As versões gourmet sempre fazem sucesso! Invista em sabores que remetam a outras guloseimas, como churros, maçã do amor e algodão doce. Já para os adultos ofereça opções como cachaça, Amarula, vinho do Porto e caipirinha.

2. Bar de brigadeiro

A estrutura pode ser fixa ou volante, partindo da ideia de oferecer aos convidados a oportunidade de preparar seu próprio brigadeiro. São oferecidos diferentes tipos de doce e confeitos para complementar, tornando cada colherada uma combinação única.

3. Brigadeiro no cone

Neste doce, o brigadeiro cremoso é usado como recheio para uma casquinha de sorvete. O topo é “fechado” com um brigadeiro enrolado. Uma combinação para ninguém botar defeito!

4. Brigadeiro na colher de porcelana

Mudar a embalagem em que se serve o doce tradicional também é uma maneira fácil de inovar. Uma dica é trocar as forminhas convencionais por colheres de porcelana, que são perfeitas para abrigar versões maiores do doce.

5. Espetinho

Para quem vai investir em sabores diferentes, uma alternativa é preparar espetinhos de brigadeiro, mesclando sabores, cores e texturas para criar um efeito interessante tanto aos olhos quanto ao paladar.

6. Brigadeiro na caneca

As melhores lembrancinhas de festa são itens comestíveis ou artigos úteis. Por que não unir as duas características? O docinho mais amado pode ser servido aos convidados em porções bem generosas em canecas ou xícaras decoradas.