Muitas vezes menosprezadas, as lembrancinhas têm um papel importante nas festas infantis. Mais do que um mimo aos convidados, elas servem como uma recordação gostosa da festa e um agradecimento pela presença. E se esse pedacinho da comemoração oferecido ao convidado puder ser comestível, melhor ainda!

Para ajudar quem está sem ideias de lembrancinhas listamos 6 opções de doces fáceis de fazer em casa.

1. Cookie de chocolate

Servidos em saquinhos individuais, potes de vidro ou caixinhas, os cookies sempre fazem sucesso entre as crianças. Eles também podem ser oferecidos aos convidados à vontade, acompanhados de uma xícara de leite ou um copo de milkshake. Quem resiste? Veja aqui uma receita de cookie que fica pronta em até 15 minutos.

2. Cupcakes

Há anos os cupcakes são figuras obrigatórias nas festas infantis. Cobertos com brigadeiro, pasta americana ou glacê real, eles permitem infinitas formas de personalização e se adequam a praticamente todo tipo de tema. Clique aqui para ver uma receita bem fácil de cupcake de paçoca.

3. Pudim

Oferecido como lembrancinha pela cantora Ivete Sangalo aos amigos e familiares que visitaram as gêmeas Helena e Marina na maternidade, o minipudim está em alta. Veja aqui uma receita de minipudim para fazer em casa.

4. Brownie

Os brownies de chocolate também são alternativas gostosas de lembrancinha. Você pode preparar diferentes versões: para as crianças com pedacinhos de castanhas e chocolate ao leite, para os adultos opções com damasco e chocolate meio amargo. Clique aqui para conferir uma receita simples e saborosa.

5. Pipoca camarelizada

Se as pipocas tradicionais já fazem sucesso nas festas infantis, imagine as versões mais criativas, com coberturas caramelizadas, chocolate e acompanhamentos crocantes. Sirva em saquinhos bem embalados para mantê-las crocantes. Confira aqui uma receita de pipoca doce especial para a sua festa.

6. Pão de mel

No palito ou embalados com saquinhos, os pães de mel são um coringa quando se trata de lembrancinhas. Veja aqui uma receita descomplicada dessa delícia.