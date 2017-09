Não importa o tamanho da comemoração, uma bela mesa do bolo pode transformar até a festa mais simples em um evento especial. Não subestime a importância da mesa do bolo. Mais do que servir de aparador para os doces e lembranças, ela é o ambiente mais importante da festa, servindo de cenário para o momento dos parabéns.

Veja as opções que estão em alta:

1. Mesa carrinho

A mesa carrinho combina bem com eventos mais íntimos, realizados na sala de casa, no jardim ou no salão do prédio. Arranjos de flores e porcelanas agregam mais delicadeza à decoração.

2. Mesa estante



O conceito de mesa vertical tem ganhado seu espaço e já fez a cabeça de muitos decoradores famosos. Em festas em casa é fácil reproduzir a ideia, dando destaque para os móveis da própria família. Para isto basta usar a estante como aparador para o bolo ou como complemento de uma mesa tradicional. Os nichos podem ser decorados com doces, porta retratos e brinquedos do aniversariante.

3. Mesa de cavaletes



Dois cavaletes e uma folha de porta. É só disto que você vai precisar para criar uma mesa bonita e criativa. E não se preocupe em usar uma toalha. Os cavaletes à mostra dão um charme a mais à decoração.

4. Mesa desconstruída



Os decoradores de festas infantis têm apostado com frequencia em mesas inusitadas. Pode ser uma estrutura de cama, uma réplica de barco ou uma barraca de feira. O segredo está em recriar elementos do tema da festa de maneira criativa. Surpreenda!