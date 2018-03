Festa café da manhã: Formato permite cardápio saudável e gostoso

Preocupados com a alimentação dos filhos, um número crescente de pais tem trocado refrigerantes, frituras e alimentos processados por opções mais saudáveis na composição do cardápio das festas de aniversário.

Essa mudança no menu das festinhas não só estimulou a criatividade dos pais ao recriar petiscos clássicos, mas também possibilitou o surgimento de um novo modelo de comemoração: o café da manhã de aniversário.

Com um cardápio mais artesanal, a festa café da manhã traz para a primeira refeição do dia um clima de celebração, com muitas frutas, sucos e lanches naturais.

Sucos naturais e opções de água aromatizada podem ser servidas em suqueiras de vidro ou garrafinhas personalizadas.

O leite também é um item obrigatório no cardápio deste tipo de evento.Os canudos dos copos ou garrafinhas podem contar ainda com cookies, rosquinhas ou bolachinhas artesanais como acompanhamento.

Estrelas da festa, as frutas podem – e devem – ser incluídas no cardápio em diferentes versões: sucos naturais, geleias, saladas de frutas servidas em bowls e também em espetinhos.

Cortadas em formatos divertidos e servidas com iogurtes, as frutas no palito agregam um toque infantil à decoração da mesa principal.

Além das opções de sanduíches existe a alternativa do buffet de tapiocas, para tornar a experiência do café da manhã ainda mais rica. Diferentes tipos de recheios são oferecidos ao convidado, que pode montar sua própria tapioca na hora.