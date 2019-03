Ferramenta transforma fotos preto e branco em coloridas

Quase todo mundo tem uma foto antiga em preto e branco guardada na gaveta. E se você a visse colorida? A transformação é possível. Uma ferramenta chamada ColouriseSG consegue dar mais vida a fotos sem cor, por meio de inteligência artificial, em questão de segundos.

Colorir fotos em preto e branco, normalmente, é um processo demorado e que requer o conhecimento em softwares específicos e caros. Entretanto, a nova ferramenta colore fotos antigas gratuitamente, de forma instantânea.

A novidade funciona a partir de um catálogo de fotos antigas e usa a inteligência artificial para chegar o mais próximo que as imagens aparentariam se fossem coloridas. Funciona melhor com imagens de pessoas em um fundo natural, em boa qualidade, do que com fotos com muitos elementos e complexidade.

Os desenvolvedores da ferramenta, porém, alertam que não há garantia de que a transformação seja uma representação precisa das cores presentes no momento em que a foto foi tirada.

Colorir sua foto é simples, basta entrar no site de ColouriseSG, selecionar a imagem desejada e esperar para que a transformação aconteça!

