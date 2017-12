“Feminismo” foi eleita a palavra do ano pela Merriam-Webster. A empresa publica um dicionário online.

A escolha reflete o crescimento das lutas das mulheres por seus direitos. A busca pelo termo no site cresceu 70% em relação a 2016. As marchas para as mulheres, denúncias de assédio envolvendo celebridades e até a campanha de Hillary Clinton contribuíram para o resultado.

De acordo com o dicionário “Houaiss”, feminismo é a “doutrina que preconiza o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade; teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos os sexos”.

Em 2016, “surreal” foi eleita pela publicação como a palavra do ano.