Feira de queijos paulistas ocupa Mercado de Pinheiros neste domingo (24)

Tá aí um delicioso programa para este domingão. O Caminho Artesanal do Queijo fará um evento neste domingo, 24, no Mercado Municipal de Pinheiros, em São Paulo. Das 10h às 17h, no estacionamento superior do local, os expositores – entre outros produtores –oferecerão seus produtos aos visitantes. A entrada é gratuita.

O projeto, que surgiu no ano passado para valorizar a produção queijeira do estado, quer mostrar aos próprios paulistas – e para o mundo –, que queijo artesanal bom não precisa vir de fora do país. Nem mesmo do estado. O grupo também comemora a entrada de mais dois participantes, somando 12 no total. São eles: a Queijaria Bela Fazenda e a Fazenda Pé do Morro, escolhidos a partir de uma chamada pública para inscrições e de um criterioso processo de seleção pelos membros fundadores.

A primeira, de Bofete, investe em queijos de leite cru fermentados com kefir e oferece variedades como o Azul de Bofete, queijo azul de massa mole e aroma marcante, e o Bem Brasil Rústico, de massa mole e casca mofada, ácido. Já a Pé de Morro, de Cabreúva, oferece rótulos como o Piá, queijo de casca lavada e escovada por 5 semanas, e o Sol do Japi, queijo de massa semi-cozida, maturado por até 9 meses.

Os restaurantes que funcionam da parte interna do Mercado, como Comedoria Gonzáles, Napoli Centrale e C6 Burger, também estarão em clima de festa – servindo receitas com os queijos do projeto.

SERVIÇO

Feira do Caminho do Queijo Artesanal Paulista

Onde: Mercado de Pinheiros – R. Pedro Cristi, 89

Quando: 24/6, domingo, das 10h às 17h