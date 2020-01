30 fantasias de Carnaval para a família se divertir e tirar ótimas fotos

O Carnaval ainda não começou oficialmente, mas os brasileiros gostam de adiantar a curtição e prolongar o máximo que der. Só em São Paulo, por exemplo, são mais de 500 blocos de rua espalhados pela cidade, alguns pensados especialmente para as crianças curtirem com tranquilidade ao lado dos papais.

Se é para botar o pé na rua, que seja com a melhor roupa, né? E para entrar de vez no clima de folia com toda a família, separamos algumas ideias incríveis de fantasias para vocês combinarem e arrasarem muito nas festas e blocos com fotos maravilhosas dessa temporada festiva.

COMIDINHAS

Passar o dia no bloco de Carnaval bate aquela fome, não é mesmo? Nada melhor que enganar a barriga com fantasias deliciosamente engraçadas.

Cachorro-quente

Fast Food

Salgadinho

Croissant

Chocolate

Pizza

Massa

TEMAS FOFOS

Para arrasar nos blocos, basta deixar a imaginação rolar solta. Quem sabe usar uma fantasia que lembre um momento gostoso que a família viveu não inspire vocês.

Universo

Hora do banho

Céu

Óculos de Sol

Matrioska (Bonecas russas)

Escolinha

Futurista

Pintura

FILMES E ANIMAÇÕES

Cinema é algo que une quase todo mundo, né? Desde filmes clássicos a animações fofas para a família inteira, dá para se inspirar nos personagens preferidos das crianças e criar histórias divertidas para se lembrar do Carnaval em que passaram juntinhos. Veja algumas ideias que separamos para vocês.

Divertidamente

Lilo & Stitch

Stranger Things

Toy Story

Pokemón

Harry Potter

Os Incríveis

Scooby-Doo

A Família Addams

Star Wars

Pantera Negra

Meu Malvado Favorito

Ratatouille

Vingadores

Alice no País das Maravilhas