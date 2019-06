Facebook lança moeda própria e quer ‘reinventar o dinheiro’

O novo lançamento do Facebook é um marco: ele colocou a rede social no mundo das criptomoedas. Chamada de “libra”, a moeda é um protótipo e foi concebida para economizar, transferir ou gastar dinheiro com a simplicidade de um envio de uma mensagem de texto.

A moeda possui código aberto para que possa ser usada por desenvolvedores interessados em incluí-la em aplicativos, serviços e negócios antes de seu lançamento no próximo ano.

Uma organização sem fins lucrativos, sediada em Genebra, ficará responsável por supervisionar a tecnologia blockchain da “libra” para manter a estabilidade dela.

“Acreditamos que se você dá às pessoas a possibilidade de acesso a dinheiro e oportunidades com um custo menor, o que em parte a internet faz com a informação, é possível obter muito mais estabilidade do que a que temos até agora”, diz Dante Disparte, diretor de política e comunicação da Libra Association.

Em complemento, a rede social está preparando a sua própria carteira digital chamada Calibra.

“Vemos isto como parte do cumprimento da missão do Facebook de conectar as pessoas em qualquer lugar e isto inclui permitir a troca de valores”, declarou o vice-presidente da Calibra, Tomer Barel.

