Deixe suas lembranças expostas de forma diferente!

Foto: Arte das Meninas Artesanato

Siga as dicas da artesã Vanessa Luz, da Arte das Meninas Artesanato, para decorar um vaso de flores com suas fotografias e deixar a casa mais florida e pessoal! O passo a passo é simples, requer poucos materiais e é rapidinho de fazer, além de ser uma ideia de presente de Natal. Olha só:

1. Material necessário

· Vaso de cerâmica

· Fotos impressas em papel-cuchê

· Pincel

· Fita

· Cola

· Goma-laca

2. Recorte as fotos impressas no papel cuchê da maneira que preferir.

3. Cole as imagens no vaso de acordo com o seu gosto.

4. Passe a goma-laca em toda superfície, inclusive em cima das fotos. Espere secar e dê outra demão. Esse processo garante o brilho das imagens e sua durabilidade.

Cole a fita colorida na borda do vaso. Faça um laço com outro pedaço do material e cole na emenda. Prontinho!

Dica: use fotos digitalizadas!

Para economizar na impressão, faça uma montagem com as fotos escolhidas em um programa que você saiba mexer. Se não conhecer nenhum, peça para alguém ajudá-la. A imagem deve ficar do tamanho de uma folha de papel sulfite. Grave o arquivo em um pen drive, vá a uma papelaria e peça para imprimir em papel-cuchê (a folha custa cerca de R$ 3). Se achar mais fácil, imprima cada uma das fotos no cuchê. Papel de foto não fixa no vaso.