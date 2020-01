Faça igual a Shirley: prepare um banho e agarre seu flautista!

Não deu certo com Laerte (ainda!), que está enfeitiçado por Luiza. Mas Shirley virou a cabeça de muitos homens por onde passou. TITITI pediu a três místicas de São Paulo que ensinassem banhos para potencializar seu poder de sedução. Experimente e arrase!

Para reforçar o magnetismo por Elza Soares

Ingredientes

– 7 raminhos de manjericão

– 7 raminhos de hortelã

– 7 raminhos de alecrim

– 3 paus de canela

– 1 maçã grande e vermelha inteira

– 1 vidrinho de mel

– 3 gotinhas de essência de sândalo

Modo de fazer:

Numa sexta-feira, coloque as ervas para ferver em água junto com a canela, o sândalo e a maçã cortada ao meio. Após 3 minutos, desligue o fogo, coe e deixe esfriar. Depois do banho normal, passe mel pelo corpo molhado, do pescoço para baixo, e mentalize a cor dourada emquanto faz seu pedido. Em seguida, jogue no corpo a água de ervas, retirando todo o mel.

Banho cigano do amor por Edna Souza

Ingredientes

– Pétalas de 3 rosas-amarelas

– Pétalas de 3 rosas-vermelhas – Pétalas de 3 rosas-brancas – 3 punhados de cravo-da-índia – 3 canelas em pau – 1 colher (de sopa) de açúcar – Gotas de essência de laranja, jasmim ou alfazema Modo de fazer: Numa panela, coloque 1 litro de água e despeje os ingredientes, menos o açúcar e as gotas de perfume. Depois de ferver, coe e coloque o açúcar e as gotinhas da essência. Após tomar seu banho normal, desligue o chuveiro e derrame a infusão do pescoço para baixo, desejando um novo amor. Jogue as pétalas e as especiarias que sobrarem num jardim ou pé de árvore.