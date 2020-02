Expor seus segredos nunca foi tão divertido

Plaquinhas expõem os segredos de todos

Foto: Divulgação

Todo mundo tem segredos, isso não é novidade, mas compartilhar ao menos um deles já é realmente uma tarefa difícil. Imagina só escreve-los e expor pra todo mundo ver?

Isso mesmo, um projeto realizado pela Candy Chang em Las Vegas propõe que as pessoas entrem numa pequena cabine e escrevam o que quiserem. Sobre amor, desilusões, trabalho, amigos, família. Enfim, qualquer segredo que ninguém saiba mas você queira colocar pra fora.

O objetivo do projeto não é expor as pessoas e sim observar o comportamento delas mostrando que ninguém está sozinho com seus medos e frustrações. Ao final do projeto mais de 1500 confissões foram expostas!