Estou grávida. Meu cão pode sentir ciúmes?

Induza o cãozinho a cheirar a sua barriga para ele perceber que o bebê já está dentro de você

Foto: Dreamstime



Você está grávida e notou que seu cão está diferente? Calma, provavelmente o cãozinho está sentindo ciúmes. Durante a gestação, é preciso redobrar a atenção com seu cachorro e tentar mostrar a ele que, apesar de ter de dividir o tempo com a criança que irá chegar, você não irá abandoná-lo. Acredite: ele compreende!

O veterinário Marcos Eduardo Fernandes indica alguns segredinhos para amenizar as mudanças. Um deles é sempre que tiver um tempinho, chamar o cão, sentar num sofá, acariciá-lo e induzí-lo a cheirar sua barriga. “Os ouvidos extremamente sensíveis dele vão perceber, que dentro de você, algo está vivo”, diz o especialista.

Outra dica é tentar fazer um grande esforço para não mudar a rotina do cão. Se agora não dá para continuar a levar o cachorro para passear, consiga outra pessoa para levá-lo, mas não deixe que ele pare de andar. Peça a amigos que venham visitá-lo, para que ele se sinta, ainda, o centro de atenção. Não se esqueça de acariciar o cão sempre que possível. Reafirme que você gosta dele.

Já quando o bebê nascer, coloque a roupinha da criança para o cachorro cheirar e apresente o bebê a ele, mas sem deixar que eles tenham contato direto, claro. Se, ainda assim, o animal ficar deprimido ou com ciúme do bebê, procure um veterinário homeopata para minimizar os efeitos do estresse ao qual o animal está sendo submetido.