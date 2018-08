Estações de comidinhas para o seu casamento

As estações de comidinhas são ótimos recursos para dinamizar o serviço durante uma recepção de casamento. Nelas, os convidados participam do preparo dos pratos ou se servem de aperitivos de sua preferência. Disponíveis desde o início da festa ou em momentos específicos, como a balada, as ilhas permitem uma recepção mais leves e descontraída.

A combinação de sabores não deve ser a única preocupação da equipe responsável pela montagem da ilha. Afinal, os convidados devem comer também com os olhos. Use a criatividade para criar uma estação funcional e convidativa. Confira algumas opções:

As estações de massas sempre fazem sucesso entre os convidados. Vá além das combinações óbvias e surpreenda ao incluir opções diferentes de massas artesanais, molhos e acompanhamentos.

A mesa de pães e queijos já é um clássico e sempre faz sucesso como entrada. Capriche na escolha das versões, tomando o cuidado de harmonizar com outros frios e frutas secas. Uma seleção especial de vinhos torna a experiência ainda mais rica.

As estações de risotos seguem a mesma lógica da estação de massas. Nelas, os convidados escolhem os complementos que serão utilizados na finalização do prato. Os risotos podem ser servidos em mini bowls de porcelana.

Os buffets de tapioca surgem como alternativa descontraída para recepções diurnas. Outra opção interessante é incluir a estação de tapiocas durante a madrugada, como lanche leve para aplacar a fome dos convidados durante a pista de dança.