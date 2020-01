Está sem crush? Se presenteie com um dia maravilhoso neste 12 de junho

Todo 12 de junho é a mesma coisa: as atenções do comércio, dos restaurantes e do Brasil parecem estar voltadas apenas para o Dia dos Namorados – e, consequentemente, para as pessoas que namoram ou têm um/a crush. Só que, veja só, ninguém é obrigado a ter companhia nesta data nem em qualquer outra.

Por isso, pensamos em um dia perfeito para você que não tem par, mas tem a melhor companhia do mundo: você mesma. Em cinco passos, presenteie-se com um dia maravilhoso. Você merece!

Café da manhã caprichado

Um dia especial começa com um café da manhã melhor do que o café corrido do cotidiano. Faça um café de cafeteria em casa, prepare panquecas deliciosas e dignas de filmes, mexa o corpo para elevar a energia!

Massagem à tarde

Corra para um spa urbano e peça uma massagem bem caprichada. Se não tiver nenhum por perto ou se todos estiverem lotados, vale uma massagem rápida feita em cadeira ortopédica em shopping. O que importa é deixar os músculos relaxados.

Jantar delicioso feito por você mesma

Filas quilométricas nos restaurantes, mesmo tendo feito reserva? Nada disso! Curta sua noite em um jantar à luz de velas acesas por você mesma no conforto do seu lar. Você pode preparar algo requintado ou algo rápido – a escolha fica por conta das suas habilidades culinárias e da sua disposição.

Banho relaxante

A primeira etapa do encerramento do seu dia pode ser um belo banho relaxante, com óleos, sabonetes, esponjas e velas especiais.

Explorar o corpo para ter muito prazer

Estamos falando de masturbação: ninguém melhor que você para saber onde despertar o melhor do prazer em seu corpo. Aprenda ou relembre algumas dicas e tenha uma noite maravilhosa!