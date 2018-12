5 spas urbanos para aliviar o estresse de fim de ano

O tão esperado período natalino, com a correria do final de ano, pode ser exaustivo. Comprar presentes, preparar a ceia, pensar na decoração, agradar as visitas… Ufa! Essa época exige muito da gente.

E é por isso que é normal uma exaustão fora do normal nesta época do ano. E nada melhor para aliviar o estresse do que encontrar um bom spa para ter um momento só seu e recarregar as energias.

Massagem, tratamentos estéticos, meditação e muito mais! Confira 5 spas urbanos pelo Brasil para aliviar o estresse e relaxar:

Four Seasons Hotels – São Paulo

No elegante Four Seasons, em São Paulo, é possível desfrutar do spa do hotel. Nele são oferecidos serviços como massagens, tratamentos corporais (como esfoliantes e máscaras) e tratamentos faciais (com o usado de tecnologia e ingredientes naturais). O local é aberto diariamente e funciona das 9h às 20h.

Endereço: R. Eng. Mesquita Sampaio, 820 – São Paulo



Nuwa Spa – Brasília

Localizado no Hotel Royal Tulip, em Brasília, o Nuwa Spa é um espaço inspirado no oriente, com decoração leve e tranquila, música suave e agradável, aromas orientais que preenchem o ambiente e transportam a todos para um mundo de sensações e cuidados exclusivos. No local é possível optar por técnicas tradicionais da China, Índia, Tailândia e Japão. Algumas das opções são massagens como shiatsu, pedras quentes, vichy shower, relaxante, ayurvédica, drenagem linfática, terapêutica, banhos de ofurô de leite, lavanda ou de patchouli, hidratação facial e corporal, saunas, hidromassagem e muitos outros.

Endereço: SHTN Trecho 1conjunto 1B Bloco C, Setor Hoteleiro e Turismo Norte, Brasília – DF

Zena Spa – Alagoas

Localizado em Lagoa da Anta, em Maceió (AL), o Zena Spa fica dentro do Hotel Ritz. O spa tem como objetivo atingir os cinco sentidos de seus clientes, a partir de experiências sensoriais como cromoterapia, termoterapia, musicoterapia, aromaterapia e ritual do chá. Ele dispõe de tratamentos para face, corpo e pés, banhos em banheiras de pedras vulcânicas, ofurô japonesa ou hidromassagem, área de descanso e sauna seca e à vapor.

Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 546 Lagoa da Anta – Maceió – Alagoas

Viver Zen Spa Urbano – Rio de Janeiro

Localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, o Viver Zen Spa Urbano oferece experiências relaxantes, acupuntura, alongamento, estética e terapias orientais. E ainda, pacotes, como o programa “Halfday”, que pode combinar, por exemplo, uma massagem de 1h + uma terapia facial + mudwrap ou banho ofurô ou esfoliação e hidratação corporal + degustação. Funciona todos os dias, das 10h às 16h.

Zahra – São Paulo

Localizado no bairro de Moema, em São Paulo, o Zahra é um spa que oferece opções relaxantes e tratamentos de beleza. Com uma atmosfera propícia para desestressar, os ambientes do local fornecem tratamentos como pedras quentes, shiatsu, massagem relaxante, bambuterapia, reflexologia, hidratação corporal, energizante dos chakras, spa das mãos, além de massagem em casal, entre outros.

