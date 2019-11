A Black Friday 2019 está quase chegando e já tem gente procurando as melhores ofertas de produtos! Com descontos de até 80% pela internet, as promoções do esquenta Black Friday são mesmo tentadoras, mas é preciso ficar atenta para não cair nas pegadinhas.

Para ajudar você a garantir ótimos descontos, a equipe de CLAUDIA fez uma curadoria dos melhores presentes para a criançada. Dá até pra adiantar alguns presentes de natal. Confira:

1 – Boneco Funko Pop do personagem de game Crash Bandicoot, R$ 83,90. Compre aqui.

2 – Game Just Dance 2019 para X-box One, R$ 114,90. Compre aqui.

3 – Copo Fun to Drink Rosa, R$ 33,99. Compre aqui.

4 – Livro ‘As Irmãs Sloane: As mais fortes sobrevivem’ (volume 2), R$ 18,02. Compre aqui.

5 – Conjunto de canetinhas hidrográficas bicolor Faber-Castell 12 canetas | 24 cores, R$ 31,40. Compre aqui.

6 – Boneca Baby Collection Mini Banheira Supertoys, R$ 23,90. Compre aqui.

7 – Kit talher Baby Rosa, R$ 15,00. Compre aqui.

8 – Kit 5 mini figuras Toy Story da Mattel, R$ 64,03. Compre aqui.

9 – Boneco de teto do Superman, R$ 32,90. Compre aqui.

10 – Lancheira cooler com porta-lanche e squeeze do Urso Sem Curso, R$35,90. Compre aqui.

*A Editora Abril tem uma parceria com a Amazon, em que recebe uma porcentagem das vendas feitas por meio de seus sites. Isso não altera, de forma alguma, a avaliação realizada pela CLAUDIA sobre os produtos ou serviços em questão, os quais os preços e estoque referem-se ao momento da publicação deste conteúdo.

