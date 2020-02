Entenda o que seu cachorro quer dizer

Se o rabo do seu cachorro estiver levantado, com um balanço irregular e lento, significa que ele está curioso

Foto: Getty Images

Passeios diários e rotina regrada. Muitas vezes, esses requisitos não são suficientes para deixar o seu ‘melhor amigo’ feliz. E você fica angustiada, sem saber o que ele quer… Mas existe uma maneira de descobrir: basta entender a linguagem do bichinho. Segundo Andrea McHugh, autora do livro Como Fazer Seu Cachorro Feliz (Ed. Larousse do Brasil), os cachorros têm expressões fáceis de compreender. E mais: o balanço – ou não – da cauda também nos mostra uma série de sentimentos.

Como entender seu cão pela cara dele

. Preocupado

Além de permanecer com a boca bem fechada, afasta a cabeça de algo que viu.

. Curioso

Também com a boca cerrada, olha fixo para frente ou para algum objeto, com as orelhas levemente levantadas.

. Ouvinte

Mantém as quatro patas no chão, conserva a boca fechada e deixa as orelhas em pé. Quando esboça essas reações, o cachorrinho está tentando entender suas palavras.

. Ansioso

Abaixa a cabeça, com lábios frouxos e repuxados para trás. Isso também indica medo de algo ou alguém.

. Ameaçador

Fica com dentes e gengiva aparentes. Faz isso quando outros gestos ameaçadores (como desviar o olhar) falham.

. Agressivo:

Rosna e também mostra todos os dentes. Prepare-se, pois o próximo passo do animal é atacar.

Como entender o que ele quer dizer quando abana o rabo

Abanar o rabo mostra ao dono não apenas a felicidade do cão! De acordo com a posição e os movimentos, você pode desvendar desda curiosidade até a agressividade dele. Veja mais:

Posição do rabo – Levantado, balançando bastante

Indica – Felicidade

Posição do rabo – Levantado, com um balanço irregular e lento

Indica – Curiosidade

Posição do rabo – Entre as pernas, mas ainda se movendo com indecisão

Indica – Insegurança

Posição do rabo – Entre as pernas, parado

Indica – Medo

Posição do rabo – Parado e levantado ou na horizontal

Indica – Agressividade

Posição do rabo – Reto, baixo e imóvel

Indica – Extrema agressividade. Antes de atacar, fica imóvel para não alertar a presa.