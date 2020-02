Ensinamentos do padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo lança livro “Carta entre Amigos – Sobre Ganhar e Perder” (ed. Globo) Foto: Reversocoletivo

A multidão fazia fila de dar volta no quarteirão à espera de pegar um autógrafo no livro Carta entre Amigos – Sobre Ganhar e Perder (ed. Globo), lançamento do padre Fábio de Melo e do professor Gabriel Chalita.

O livro, repleto de histórias dos amigos, transmite palavras de fé. E, em meio a fotos, autógrafos e presentes de fãs, Fábio falou sobre as perdas e os ganhos da vida. Mesmo com poucas palavras, os ensinamentos do padre são cheios de sabedoria.

O livro fala sobre ganhar e perder. Como encara isso?

No avesso da vitória, existe uma perda. No livro, refletimos como derrotas e vitórias agem na vida das pessoas.

Como foi ser o “Melhor Cantor do Ano”, no Domingão do Faustão?

Essa foi mesmo uma grande conquista. O povo é muito carinhoso. Saber que, de alguma forma, eu entrei na vida das pessoas e estabeleci um bom vínculo com elas é uma grande responsabilidade.

Há uma forte presença das mulheres no livro. Inclusive sua mãe.

É uma vitória ter mãe e amá-la. Com ela, aprendemos que ganhar às vezes é perder. E que perder é ganhar. Ela nos ensina a viver.

Trechos do livro…

“Só é possível amar a rosa se considerar os espinhos que ela carrega. Amor que não considera defeitos? Acho que não é amor”

“As pessoas erram muito porque refletem pouco”

“Viver dá trabalho. Ser feliz também”

“A família é o primeiro toque de amor que recebemos no coração”

‘Ganhar e perder são lados do mesmo caminho. A experiência nos ensina”