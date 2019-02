Já pensou andar em uma montanha-russa em alto mar? A possibilidade já existe. A empresa de cruzeiros Carnival anunciou o Mardi Gras, primeiro navio a ter esse tipo de atração funcionando a bordo.

Nela, quatro pessoas em veículos semelhantes a motocicletas embarcarão a até 65 quilômetros por hora e a quase 19 andares acima do nível do mar.

Essa não é a única novidade do gigante do mar. Para aumentar a diversão dos hóspedes, no deck superior do navio haverá ainda um parque aquático e tobogãs. Além disso, o cruzeiro disponibilizará seis zonas temáticas diferentes espalhadas pelos seus 20 decks.

O Mardi Gras começa a operar em 2020 e foi batizado em homenagem ao primeiro navio da Carnival, inaugurado em 1972. Será o maior navio já construído pela linha da empresa, com 180.000 toneladas — mais de seis vezes maior que o navio que o inspirou.

As operadores de cruzeiro têm se empenhado para se destacar umas das outras. São atrações inusitadas com o objetivo de atrair mais passageiros. A Royal Caribbean Cruises, por exemplo, colocou o mais alto dos escorregadores em seu novo Symphony of the Seas, enquanto o Bliss, da Norwegian Cruise Line, estreou recentemente uma pista de kart de dois níveis.

Confira mais fotos:

