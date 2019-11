Padre viaja 800 km para celebra casamento em libras para casal surdo

Os noivos Dayton Denis Siqueira e Simone Aparecida Pereira, ambos deficientes auditivos, levaram um susto ao chegarem ao altar da igreja em que iam se casar em Franca, interior de São Paulo. O casal havia agendado a cerimônia com um padre que dominava Libras (Língua Brasileira de Sinais), mas foram informados de que o religioso não poderia comparecer à celebração. Nesse momento, se depararam com uma surpresa: o padre Wilson Czaia, que também é surdo, entrou pela porta da igreja para celebrar o casamento.

Além de ser deficiente auditivo, ou seja, poder celebrar a união em Libras, o padre também foi muito importante para a história de Dayton e Simone. Eles se conheceram em 2012 em um evento cristão organizado pela Pastoral do Surdo, em que o padre participava. O noivo contou ao G1 que se sentia sozinho no dia e conversou com o padre. Quando estava indo embora, Wilson pediu para que ele esperasse mais um pouco e foi nesse momento que conheceu a futura esposa, a Simone. Eles trocaram números de telefone, começaram a conversar por mensagens e namoram desde então.

A surpresa foi organizada pelos padrinhos dos noivos, que sabiam da importância do padre Wilson na vida do casal. O religioso é de Curitiba, mas aceitou ir a Franca, que fica a mais de 800 km de distância, para fazer a homenagem a Dayton e Simone. No dia do casamento, os noivos chegaram ao altar e um seminarista – que já sabia de toda a história – informou que o padre que fora escalado para a celebração havia tido um imprevisto e que um substituto estava prestes a chegar. Foi aí que o padre Wilson entrou pelo corredor, arrancando lágrimas e suspiros dos noivos e convidados. “Na hora, parecia que Jesus entrava junto com o padre Wilson”, disse Dayton ao G1.

