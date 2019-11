“Estrelas Além do Tempo” recebem mais alta homenagem nos EUA

As quatro mulheres que inspiraram o filme “Estrelas Além do Tempo” receberam a Medalha de Ouro do Congresso dos Estados Unidos. O título é tido como a mais alta condecoração dada a um cidadão do país, de acordo com a CNN.

Conhecidas mundialmente por terem formado uma equipe de cientistas da NASA com apenas mulheres negras, as engenheiras Christine Darden e Mary Jackson, a matemática Katherine Johnson e a programadora de computadores Dorothy Vaughan trabalharam no instituto espacial em meio ao turbulento contexto de corrida espacial, nos anos 1960, e ajudaram a tornas a viagem ao espaço possível.

A história das cientistas se tornou um livro e um filme, lançado em 2016. Já falecidas, Vaughan e Jackson irão receber a medalha póstuma por seu trabalho. Além disso, uma medalha de ouro também será entregue em honra a todas as mulheres que atuaram no período da corrida espacial.

