Em jogo equilibrado, Brasil perde da França e está fora da Copa Feminina

As mulheres do Brasil jogaram muita bola nesse domingo (23), mas não conseguiram se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A partida contra a França foi para a prorrogação e acabou em 2 a 1.

Depois de um gol anulado, as francesas conseguiram abrir o placar, aos 52 minutos de jogo. A autora foi Valérie Gauvin. Pouco depois, aos 63 minutos, Thaisa trouxe o empate para o Brasil.

Tamires teve um gol anulado, por impedimento e o jogo foi para a prorrogação. O segundo gol da França veio através da capitã Amandine Henry, aos 106 minutos.

Depois disso, o Brasil não conseguiu se recuperar em campo e acabou perdendo a partida. Agora, a França segue para as quartas de final e vai jogas contra Espanha ou Estados Unidos na próxima sexta-feira (28).