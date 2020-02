Edredons: diferentes estilos, texturas e tamanhos

Com este climinha frio, nada melhor do que deitar na cama e se cobrir com um edredom supermacio. Certo? O bom do edredom, comparando com outros tipos de cobertores, é o fato de ele ser bem mais leve e confortável. No mercado, é possível encontrar peça superdiferentes, basta escolher a versão que mais combina mais com você e com a decoração do seu quarto. Confira as nossas dicas:

Edredom é uma coberta de espessura grossa usada nos dias mais frios

1. Edredom Unique Alice Solteiro, da Altenburg Store, R$ 133.80*

2. Edredom Premier Malha Gibi Queen, da Altenburg Store, R$ 220,88*

O edredom pode ser acolchoado com penas, lã ou algodão

1. Edredom Casal City Home Brilhante, da Magazine Luiza, 98.10*

2. Edredom Casal Colonia Andreza, da Magazine Luiza, R$ 80,10*

Há inúmeras opções no mercado: escolhe o edredom que mais combina com a decoração da sua casa

1. Edredom Alexandre Herchcovitch Casal, da Zelo, R$ 199,80*

2. Edredom de Malha Casal, da Zelo, R$ 94,90*





Os edredons de malha são macios e fofinhos

1. Edredom Romantic, da M Martan. R$ 138*

2. Edredom Classic, da M Martan. R$ 288*

3. Edredom de solteiro, da M Martan, R$ 138*

Tipos de tecidos

Gostou? Antes de correr para comprar um edredom , tire algumas dúvidas sobre os tipos de tecidos

Algodão: o tecido à base de algodão é muito adequado para o clima brasileiro, quente e úmido, pois ele possui melhor capacidade de absorção de umidade. Caracteriza-se por ser macio, confortável, resistente ao uso e à lavagem.

Algodão Egípcio: é um tecido produzido com fio de algodão egípcio. Possui alta qualidade e design. Normalmente, os edredons feitos com algodão egípcio custam um pouco mais caro

Algodão Orgânico: este tipo de algodão é cultivado sem a utilização de produtos químicos. Totalmente sustentável!

Cetim de algodão: é um tecido que apresenta um aspecto mais nobre e sedoso, produzido com fios que são entrelaçados de uma forma especial, o que torna sua superfície bem lisa e brilhante.

Linho: o linho é uma fibra bastante forte. Por isso, os tecidos feitos deste material são resistentes à lavagem e ao uso constante. Caracteriza-se por ser confortável e muito elegante. Contudo, ele amarrota com facilidade.

Microfibra: na fabricação de edredons, é utilizado o tecido de microfibra de poliéster. Caracteriza-se por ser muito leve, confortável, sedoso, macio, resistente e não amassa. Além disso, ele é antialérgico e custa bem mais barato do que os outros modelos.

No Iron: é um tipo de tecido feito 100% de algodão. Caracteriza-se por ser confortável, com aparência lisa e uniforme. Além disso, ele é bem prático, pois possui uma tecnologia que não exige o uso do ferro de passar roupas.

Percal: é um tecido extremamente leve, macio e resistente, feito 100% de algodão. É muito resistente. Se for bem cuidado, o edredom feito de percal pode durar por muito tempo.

Tencel: também conhecido como Liocel ou Lyocell, é um tecido produzido com fibra de celulose natural. Caracteriza-se por ser resistente e absorvente como o algodão, macio como a seda, forte como o poliéster, além de possuir o frescor e o caimento das fibras celulósicas.

Dicas

É essencial ter alguns cuidados básicos com essas peças, assim eles duram por muito tempo e continuam sempre macios e confortáveis. Confira:

· Não lave seus edredons em máquinas de lavar que não comporta o tamanho da peça. quando a máquina é pequena, acaba fazendo com que o edredom crie atrito com o cesto da máquina, e pode causar desbotamento e desgaste das cores.

· Não passe seus edredons, isso pode diminuir seu volume por causa do calor e do peso do ferro de passar.

· Passar o aspirador sobre o edredom remove poeiras e fiapos, evitando o acúmulo de sujeira. Colocá-lo ao sol por algumas horas também é boa medida para ventilar a peça.

· Evite guardar seu edredom em locais úmidos ou empoeirados. Isso pode ser muito prejudicial à sua saúde.

* Preços pesquisados em maio de 2011. Recomenda-se entrar em contato com as lojas antes para confirmar os valores.