Como o eclipse na Lua Nova de 15 de fevereiro afetará seu signo

A Lua sempre abala as estruturas dos astros e, consequentemente, influencia os sentimentos e comportamento humano. No seu mapa astral, ela representa o modo como você reage às situações, bem como a maneira que você lida com suas emoções. No dia 15 de fevereiro acontecerá um eclipse da Lua nova trazendo mudanças para todo o zodíaco. Confira quais são de acordo com a astróloga Susan Miller:

Gêmeos

21/5 a 20/6

Você irá se beneficiar das mudanças e oportunidades que vêm até você após o eclipse de 15 de fevereiro. Provavelmente um novo projeto irá surgir cerca de duas semanas após o fenômeno.

Aquário

21/1 a 19/2

No dia 15, o eclipse no seu signo lançará luz sobre o futuro, mostrando quais passos são necessários para seus sonhos se tornarem realidade. Fique atenta!

Peixes

20/2 a 20/3

Você está prestes a iniciar um novo ciclo na sua carreira. Essa transformação pode ter começado há algum tempo, mas só agora ocorrerá efetivamente. Concentre seus esforços nessa área, pois é uma oportunidade de ouro. Abre-se, assim, um caminho que mudará a maneira como você encara o trabalho nos próximos dois anos. A Lua nova do dia 15, quando acontece também o eclipse, aumenta as possibilidades de lucro, ou seja, sua responsabilidade será recompensada.

Áries

21/3 a 20/4

O segundo eclipse, no dia 15, durante a Lua nova em Aquário, promete, além de romance, colocar os amigos em papel de destaque. É muito provável que você seja convidado para uma grande reunião ou festa nos três dias que circulam a data e, devido ao eclipse, ela terá uma importância especial em seu futuro. Espere e veja!

Touro

21/4 a 20/5

O eclipse do dia 15, em plena Lua nova em Aquário, abre as portas do setor de honras e realizações. Sem dúvida, será seu momento de brilhar. Podem surgir ligações inesperadas, com novas propostas. Mantenha o currículo atualizado, mesmo que não esteja procurando uma vaga.

Câncer

21/6 a 21/7

A boa notícia é que, próximo à Lua nova do dia 15, uma renda extra deve surgir na sua vida. Talvez venha por meio de uma herança, da venda de um imóvel ou de um bônus. Como isso acontece durante o eclipse, significa que mais oportunidades do gênero aparecerão no futuro.

Leão

22/7 a 22/8

O amor voltará a ser o foco da sua vida – após três longos anos de tentativas sofridas e pouca sintonia com as pessoas. Use a energia da Lua nova do dia 15 para solidificar uma parceria. Talvez seja a hora de conversar com o namorado sobre assumir um compromisso maior. Se preferir investir em alianças profissionais, a energia também se revela ideal para encontrar um sócio.

Virgem

23/8 a 22/9

No dia 15, o eclipse durante a Lua nova influenciará sua carreira. Devem surgir oportunidades para aprender e desenvolver habilidades. Colegas de trabalho e subordinados que se reportam a você podem sair, enquanto novos recrutas chegarão. Seu escritório pode mudar de local – para uma nova sede – ou você pode precisar lidar com novos equipamentos ou softwares eletrônicos.

Libra

23/9 a 22/10

A segunda quinzena terá influência do eclipse do dia 15, durante a Lua nova. A data, inclusive, promete ser uma das melhores do ano para você. Muitas oportunidades românticas surgirão e as decisões tomadas terão grande impacto e longa duração, já que Saturno está por perto. Se puder, programe viagens rápidas a dois, pois a fase é propícia.

Escorpião

23/10 a 21/11

Sua carreira vai progredir e aquela almejada promoção talvez venha quando você menos esperar. Mal sobrará tempo para digerir o que acontecerá no seu setor profissional, e sua casa (ou família) exigirá atenção. Isso deve ocorrer perto da Lua nova, no dia 15, quando haverá o eclipse. Se estiver em busca de outro endereço, é hora de se dedicar mais, visitar muitos apartamentos e escolher. Como as escorpianas são fãs de estabilidade, você deverá estranhar tantos acontecimentos. Mas observe e verá que só permanecerá na sua vida aquilo que for positivo, agradável e benéfico.

Sagitário

22/11 a 21/12

Seja menos exigente consigo mesma. Afinal, todas nós fazemos besteiras de vez em quando. O gasto extra pode ser com sua educação. Quem sabe você não volta para um curso abandonado no passado ou decide se aventurar por novos conhecimentos? Como estímulo, saiba que, com o eclipse do dia 15, na Lua nova, é provável que esse investimento lhe traga um trabalho mais rentável logo adiante.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Suas finanças entram em destaque a partir da Lua nova, no dia 15, quando acontece o eclipse. É bem provável que sua renda aumente.