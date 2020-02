Dominó na sala de estar para você não perder a hora

Um jogo de dominó pendurado na parede da sala?

Ok, convenhamos. Não é um objeto de decoração pequeno ou simples, não é muito discreto e nem combina com qualquer ambiente.

Mas o fato é que estas peças de dominó dão um ar divertido, clean e icônico para qualquer sala de estar moderninha. E o melhor: elas tem ainda uma utilidade discreta, silenciosa e importantíssima: as três peças formam, juntas, um relógio de parede!

Este é o recém-criado Carbon’s Domino Clock™ , da empresa de design Carbon Design Group . A ideia dos criadores da marca foi fazer com que as pessoas se identificassem com essa imagem icônica, que fizessem uma associação com o jogo. “Estamos trabalhando com um objeto bem conhecido fora do seu contexto normal e colocando nele novas capacidades, permitindo uma função completamente diferente”, diz Joe Sullivan, designer industrial da Carbon Design Group.

Os dominós gigantes são equipados com uma articulação que faz com que os pontos se alternem entre branco e preto para definir assim as horas e os minutos. Um dos desafios para alimentar tantas transições ao longo de um dia era quanto à duração da bateria. Assim, foi projetada uma pequena bobina personalizada, que trabalha somente no início do movimento, ou seja: não se gasta nos estados de “descanso” das bolinhas pretas ou brancas.

Além disso, a comunicação entre as peças é sem fio, para não poluir o visual da sala – foi criada uma conexão wireless de baixo custo para ligar as três peças do dominó.

O relógio não é uma boa ideia para os mais apressadinhos. Constatar as horas pode levar alguns segundos, mas o resultado é no mínimo curioso!