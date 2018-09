6 documentários essencias para compreender o Feminismo

O feminismo é muito além de luta e empoderamento, afinal, é recheado de histórias e ícones femininos extremamente importantes para a emancipação das mulheres. Muitas dessas histórias foram retratadas em documentários, repletos de informação e representatividade.

Selecionamos seis documentários para quem estiver procurando aprender mais sobre o movimento feminista e seus ícones.

1 – What Happened, Miss Simone?

A cantora Nina Simone conseguiu não só dinheiro e fama, como deixar a sua marca como mulher forte. Durante sua ascensão ela desejava algo a mais: a igualdade racial. Em gravações e imagens inéditas, esse documentário produzido pela Netflix conta sua história de luta e superação. Nina cantou músicas que exaltavam a luta da mulher negra, além de ter decidido não seguir os padrões que foram impostos à ela.

2 – Malala

A produção fala sobre Malala Yousafzai, que foi perseguida pelo Taliban e severamente ferida por um tiro na cabeça em 2012 quando voltava para casa em seu ônibus escolar, no Paquistão. Ela defendia a educação para meninas e o ataque a ela provocou protestos de simpatizantes em todo o mundo. Em 2014, por conta do seu engajamento para garantir o direito à educação feminina, Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, aos 17 anos.

3 – Quatro meninas – Uma História Real (4 Little Girls)

A produção mostra um dos piores crimes envolvendo racismo na história dos Estados Unidos: durante o ápice dos movimentos dos direitos civis, uma bomba explode em uma igreja do Alabama e mata quatro meninas negras. O atentado foi realizado pela Ku Klux Klan, e o local da explosão era ponto de encontro comum de líderes de defesa dos direitos civis, como Martin Luther King. A morte de Denise McNair, Cynthia Wesley, Calore Robertson e Addie Mae Collins representou toda a violência racial e o descaso para com as mulheres.

4 – Kbela

Esse curta brasileiro fala sobre a resistência das mulheres negras e a força e simbologia por trás do uso do cabelo natural. A produção retrata o sofrimento delas para seguir ao padrão do liso, e mostra por quê a autoaceitação feminina é essencial e importante.

5 – Clandestinas

O documentário fala sobre a criminalização do aborto e conta histórias de mulheres que já abortaram por diversas razões, incluindo estupro, ausência de informação e de educação sexual. O aborto é um tema recorrente em diversos ambientes e é uma das principais pautas do feminismo, pois fala do controle da mulher sobre o próprio corpo.

6 – Frida

Este filme conta a história de Frida Khalo, uma das principais artistas do México, e um dos grandes nomes do feminismo. A artista passou por diversos problemas: desde sequelas da poliomelite e um acidente que a deixou com fraturas, a um relacionamento conturbado e abusivo com o pintor Diego Rivera. Apesar dos problemas, Frida conseguia transformar tudo em grandes obras artísticas.

