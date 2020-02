Direitos da criança abandonada pelo pai

Confirmados os laços sanguíneos, seu filho tem direito a pensão

“Meu marido me abandonou depois que meu filho nasceu. Agora, o garoto foi atrás do pai. Quais direitos ele tem?”



Os direitos que seu filho têm dependem da idade dele. Os principais são o pedido de pensão alimentícia (para menores de 21 anos) e a alteração do registro civil, se o filho não foi reconhecido pelo pai. Se o pai questionar a situação, você e seu filho podem pedir uma investigação de paternidade por meio de um exame de DNA.

Caso os laços sanguíneos sejam confirmados, seu filho passa a ter os mesmos direitos dos irmãos (se seu ex-marido tiver outros filhos). Por fim, existe uma questão polêmica: os processos por abandono moral. Nesse caso, seu filho pediria na Justiça uma indenização como forma de reparar o sofrimento que teve com a ausência do pai.