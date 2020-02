Dicas simples para aproveitar melhor o seu tempo

Organização é essencial para eficiência!

Foto: Getty Images

À noite, você acha que ainda tem muita coisa para fazer e as horas do dia simplesmente voaram? Segundo Christian Barbosa, especialista em administração do tempo e produtividade, para não ficar com a sensação de que o esforço foi inválido, é importante estabelecer prioridades. “Assim, você nunca se torna refém das urgências”, diz. AnaMaria reuniu as melhores dicas para facilitar sua vida e fazer seu dia render muito mais.

Use uma agenda

Para lembrar o que é preciso, anote suas atividades na agenda. Use a do celular ou mesmo um caderno antigo. O importante é escrever tudo. “Programe suas tarefas sempre três dias antes”, ensina Barbosa. Assim, você distribui seus compromissos de acordo com o tempo disponível.

Crie espaço para você

Agenda lotada nem sempre significa organização. “Faça uma coisa de cada vez e acostume-se a reservar um tempo para si mesma”, sugere Christian. Mantenha o foco! Deixe o celular no silencioso e evite responder e-mails ou acessar redes sociais até terminar o que precisa fazer.

Dicas para facilitar sua vida:

Se precisar cozinhar mais depressa

· Organize os ingredientes e deixe tudo à mão.

· Quando estiver de folga, prepare uma boa quantidade de comida e congele porções.

· Invista em utensílios que otimizem seu tempo, como uma boa panela elétrica.

Fazer o trabalho render

· Faça uma coisa por vez e defina o que é prioridade.

· Comece pelo mais fácil, simples e rápido, siga para as tarefas chatas e complexas, mas termine com os serviços prazerosos.

Limpar a casa mais rápido

· Peça ajuda e divida as tarefas entre os membros da família.

· Invista em utensílios que podem ajudá-la na limpeza, como um aspirador de pó mais potente.

· Sobrou um tempo entre uma tarefa e outra? Relaxe por dez minutos e volte à carga. Lave a louça ou arrume o armário.

Estudar com as crianças

· Crie uma rotina e fixe horários para elas estudarem ou mesmo brincarem.

· Ilumine bem o local de estudo e veja se estão mantendo o foco nos livros e cadernos.

· Evite manter a TV ligada e não permita que seus filhos acessem as redes sociais enquanto estudam. Isso dispersa a atenção e faz o rendimento cair.