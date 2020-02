Dicas para viver o presente

O hoje é uma dádiva e, por isso,

se chama presente. Desfrute!

Pequenas dicas podem nos ajudar a vivenciar um estado de presença por alguns instantes. Segundo reportagem da Revista Bons Fluidos, com a prática, conseguimos transferir essa habilidade para outros momentos de nossa vida e sentir os benefícios de estar inteiramente aqui e agora.

No livro O Poder do Agora, Eckhart Tolle afirma que “no momento em que você compreender que não está presente, estará presente”. Para isso, basta observar a si mesmo, seus pensamentos, emoções e reações, diz o autor, sem julgar o que quer que seja que você constate.

Tolle chama a isso de observação silenciosa, capaz de perceber uma presença serena e atenta por trás de todo o conteúdo da própria mente. Enquanto praticar os exercícios propostos pelos especialistas, mantenha sua atenção focada em você mesma, por mais que sua cabeça queira muito estar em outro lugar.

Fale em voz alta

Aproveite os momentos em que estiver realizando atividades cotidianas para falar, em voz alta, o que está fazendo passo a passo. Por exemplo, se estiver no banho, diga: “agora estou pegando o xampu, agora estou massageando minha cabeça com a ponta dos dedos, agora estou sentindo a água cair sobre meus ombros” e procure sentir cada ação em seu corpo.

A terapeuta Katia Daher diz que o exercício é muito indicado para pessoas ansiosas, mas é melhor começar o treinamento em momentos tranquilos, ou a prática pode acabar causando irritação.

Respire

A respiração é um ótimo artifício para diminuir nossos diálogos mentais por alguns instantes e nos trazer ao momento presente. A dica de Katia Daher para quem quer sair do estado de “pré-ocupação” e manter o foco é inspirar em quatro tempos, segurar o ar em quatro tempos, expirar em mais quatro e manter o pulmão vazio em outros quatro.

Habite seu corpo

Escute o silêncio subjacente aos sons

Quando sentimos nosso corpo, conseguimos nos manter conectadas com o aqui e agora. Para facilitar esse contato consigo mesma, preste atenção a seus cinco sentidos. “Limite-se a olhar, não interprete.

Veja a luz, as formas, as cores, as texturas. Sinta a presença silenciosa de cada coisa. Sinta o espaço ocupado por ela. Escute os sons, não os classifique. Escute o silêncio subjacente aos sons. Toque em alguma coisa, qualquer coisa, sinta e reconheça o seu Ser”, propõe Eckhart Tolle.

Saia da zona de conforto

Por um dia, deixe de fazer algo que costuma fazer sempre do mesmo jeito. Diminua a quantidade de comida, tome um banho frio ao invés de quente, caminhe em vez de usar o carro. É o que sugere a instrutora de ashtanga ioga, Patrícia Varela. Ela diz que passar por um pequeno desconforto é uma boa maneira de convidar a mente a agir de uma forma diferente, menos automatizada, e de nos tornar mais flexíveis.

Pratique a atenção plena

Diferentemente do senso comum de atenção, que requer um esforço de concentração, o instrutor de meditação zen Khalis Chacel afirma que, para manter a atenção plena, não é necessário fazer força. Basta nos darmos conta do que está acontecendo dentro e fora de nós. Ele recomenda que comecemos pela audição. Sente-se ou deite-se num lugar tranquilo e apenas se dê conta do que os seus ouvidos captam, sem se esforçar para ouvir, apenas acompanhando a audição.

Depois de algumas semanas, experimente observar a respiração sem interferir no seu ritmo. Em seguida, ficará mais fácil perceber as minuciosas sensações do corpo – uma tensão aqui, uma coceira ali, um arrepio – sem brigar com elas. “Depois de muito praticar, também nos tornamos capazes de fazer isso com a mente. Não conseguiremos silenciá-la, o fluxo mental acontece por si mesmo, mas não ficaremos mais presos ao que ela diz. Perceber isso nos conduz a uma direção de menos controle.”