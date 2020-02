Dicas para diminuir a lista de tarefas

Curta momentos ao ar livre com os filhos

Foto: Getty Images

Quantas vezes você já se pegou desanimada, pensando que um dia de 24 horas é pouco para dar conta de tantas tarefas acumuladas? Várias vezes? Especialistas em gestão do tempo garantem que planejamento e organização podem resolver seu problema rapidinho.

Experimente colocar em prática as sugestões abaixo e aproveite para curtir a vida. Leia um livro estimulante, vá ao cinema com as amigas, convide seu filho para um piquenique surpresa… Em pouco tempo você se sentirá muito melhor e mais disposta! Veja:

1. Cerque-se de objetos verdes

Estudos científicos mostram que a cor verde aumenta nossa produtividade, porque provoca um efeito calmante que favorece a concentração. Você odeia roupas nesse tom? Que tal objetos de decoração? Um vasinho de flor tem o mesmo efeito.

2. Arrume um tempo para você

Pode não parecer, mas 20 minutos já fazem diferença. Dá para tomar um banho relaxante, ouvir música sossegada no sofá, ver televisão (por que não?) e até folhear uma revista. Sonhar com esse momento vai lhe inspirar a terminar o trabalho mais rápido.

3. Facilite o jantar

Tenha de reserva pelo menos cinco refeições simples de preparar, que toda a família goste, e mantenha no armário os ingredientes necessários para fazê-las. Na correria, os congelados também quebram um galhão.

4. Dê uma chance à Internet

Começe a pagar contas pela internet

Foto: Getty Images

Pagar as contas online é muito mais rápido do que enfrentar uma fila de banco, certo? Pela internet você também pode comprar o presente para as mamães, fugindo da lotação dos shoppings.

5. Abuse das anotações

Escrever as coisas que devem ser feitas ajuda a diminuir a ansiedade. Agende desde tarefas bobas até compromissos importantes. Se você estiver na rua sem papel à mão, ligue do celular e deixe um recado para si mesma no telefone residencial. Ou guarde no celular como se fosse um torpedo não enviado.

6. Economize viagens

Você precisa levar as crianças à escola, ir ao mercado e passar na farmácia? Encaixe tudo na mesma saída, em vez de voltar para casa e acabar se enrolando com outras obrigações.

7. Escolha o visual da semana

Separe alguns minutos do domingo para selecionar as roupas e os acessórios que serão usados ao longo da semana. Pendure-os juntos no armário e você estará vestida em segundos toda manhã.