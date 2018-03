Dicas para evitar cair em ‘fake news’ e não divulgar boatos

O compartilhamento de fake news nas redes sociais é um fenômeno que vem crescendo nos últimos anos. Com a velocidade proporcionada pela internet, a informação – verdadeira ou não – circula com mais facilidade e, em muitos casos, gera grande impacto mesmo o fato não sendo verídico. Além de sites especializados em propagar notícias faltas, as correntes de WhatsApp contendo informações falsas ou distorcidas têm se tornado cada vez mais comuns.

Preocupado com isso, o Conselho Nacional de Justiça publicou em sua página no Facebook uma série de dicas para evitar que boatos se espalhem. São elas:

Sempre ler a notícia inteira;

Checar quem publicou a matéria;

Conferir a data da publicação;

Pesquisar a mesma informação em outras fontes;

Não acreditar em tudo o que está nas rede;

Desconfiar de notícias que tenham muitos adjetivos.

É fundamental checar a veracidade das informações para não correr o risco de contribuir com a propagação de mentiras e boatos.

DESEMBARGADORA

O próprio Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento para investigar um post da desembargadora Marília Castro Neves no Facebook, em que ela difama a vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL), assassinada a tiros na quarta-feira, 14. Ela escreveu, baseada apenas em fake news (notícia falsa), que diz ter lido no texto de uma amiga, que Marielle era “engajada com bandidos” e havia sido “eleita pelo Comando Vermelho” –nenhuma das duas acusações é verdadeira. Também são falsas as afirmações que ela teria engravidado aos 16 anos e que já foi casada com o traficante Marcinho VP.

