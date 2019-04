Dia do Livro Infantil: 12 obras incríveis para você ler com seu filho

1. marcelomarmelomartelo zoom_out_map 1/12 Marcelo, Marmelo, Martelo e Outras Histórias, Ruth Rocha, Editora Salamandra, R$ 40,90 | Sinopse: Situações do cotidiano ganham encanto nas palavras de Ruth Rocha, que inova a maneira de contar histórias. Os personagens dos três contos deste livro são crianças que vivem no espaço urbano. Elas resolvem seus impasses com muita esperteza e vivacidade: Marcelo cria palavras novas; Teresinha e Gabriela acabam se identificando, apesar das diferenças; Caloca compreende a importância da amizade. (Divulgação/Divulgação)

Lúcia Já-Vou-Indo, Maria Heloísa Penteado, Editora Ática, R$ 33,90 | Sinopse: Lúcia faz tudo muito devagar, por isso está sempre atrasada. Nada mais natural. Afinal de contas, ela é uma lesma. Só que agora ela tem um compromisso que não quer perder de jeito nenhum: a festa da amiga Chispa-Foguinho. Animadíssima, Lúcia decide sair de casa uma semana antes e vai indo, vai indo. Será que ela chega em tempo?

Flicts, Ziraldo, Editora Melhoramentos, R$ 44,90 | Sinopse: Tudo tem cor. O mundo é feito de cores, mas nenhuma é Flicts. Uma cor rara, frágil, triste, que procurou em vão um amigo entre outras cores, que não encontrou um lugar para ficar. Abandonada, Flicts olhou para longe, para o alto, e subiu, para finalmente encontrar-se.

Menina Bonita do Laço de Fita, Ana Maria Machado, Editora Ática, R$ 34,40 | Sinopse: Uma linda menina de fita no cabelo desperta a admiração de um coelho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha como ela. Mas antes precisa descobrir o segredo de como ter aquela cor.

O Fantástico Mistério de Feiurinha, Pedro Bandeira, Editora Moderna, R$ 51,00 | Sinopse: Um pouco mais velha, e esperando o sétimo filho, Branca de Neve, agora Branca Encantado, convocou suas amigas para que descobrissem o paradeiro de Feiurinha, que havia desaparecido com seu príncipe, seu castelo e seu reino sem deixar pistas. Logo, a reunião estava completa. Chegaram Chapeuzinho Vermelho, Cinderela Encantado, Bela Adormecida Encantado, Rapunzel Encantado e Rosa Encantado Della Moura Torta. Juntas, começaram a discutir possibilidades e a pesquisar nos livros. Mas nem sinal da história de Feiurinha. Foram procurar um autor, que também não conseguiu nenhuma pista, e já estavam todos desanimados, quando Jerusa, a empregada, contou a história que ninguém encontrava. Agora, Feiurinha existiria para todos, com sua história escrita pelo autor.

O Pequeno Príncipe, Antoine De Saint-Exupéry, Editora HaperCollins, R$ 12,90 | Sinopse: Nesta clássica história que marcou gerações de leitores em todo o mundo, um piloto cai com seu avião no deserto do Saara e encontra um pequeno príncipe, que o leva a uma jornada filosófica e poética através de planetas que encerram a solidão humana.

Chapeuzinho Amarelo, Chico Buarque, Editora Autêntica, R$ 25,11 | Sinopse: Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até do medo de ter medo. Era tão medrosa que já não se divertia, não brincava, não dormia, não comia. Seu maior receio era encontrar o Lobo, que era capaz de comer "duas avós, um caçador, rei, princesa, sete panelas de arroz e um chapéu de sobremesa". Ao enfrentar o Lobo e passar a curtir a vida como toda criança, Chapeuzinho nos ensina uma valiosa lição sobre coragem e superação do medo.

O Jardim Secreto, Frances Hodgson Burnett. Editora 34, R$ 26,90 | Sinopse: A clássica história de Mary, uma órfã de 10 anos que vai viver com o tio em um casarão na Inglaterra. Lá encontra Dickon, um menino que conversa com as plantas e os animais, e Colin, um pequeno lorde, doente e isolado em um dos quartos. A amizade das crianças e o contato com a natureza operam uma surpreendente tranformação em todos da casa.

Flávia e o Bolo de Chocolate, Míriam Leitão, Editora Rocco, R$ 34,50 | Sinopse: Em meio aos questionamentos da pequena Flávia sobre a sua pele marrom – tão diferente da pele branquinha da mãe –, a premiada jornalista Míriam Leitão aborda temas delicados como adoção e questões raciais de forma sensível e lúdica para os pequenos.

Malala, a menina que queria ir para a escola, Adriana Carranca, Editora Companhia das Letrinhas, R$ 32,90 | Sinopse: Malala Yousafzai quase perdeu a vida por querer ir para a escola. Ela cresceu entre os corredores da escola de seu pai, Ziauddin Yousafzai, e era uma das primeiras alunas da classe. Aos dez anos viu sua cidade ser controlada por um grupo extremista chamado Talibã. Armados, eles vigiavam o vale noite e dia, e impuseram muitas regras. Proibiram a música e a dança, baniram as mulheres das ruas e determinaram que somente os meninos poderiam estudar. Mas Malala foi ensinada desde pequena a defender aquilo em que acreditava e lutou pelo direito de continuar estudando. Ela fez das palavras sua arma. Em 9 de outubro de 2012, quando voltava de ônibus da escola, sofreu um atentado a tiro. Poucos acreditaram que ela sobreviveria.

Menina Japinim, Ana Miranda, Editora Companhia das Letrinhas, R$ 39,90 | Sinopse: Esta é a história de uma menina que tinha uma vida como a de qualquer outra criança que vive em uma aldeia indígena. Ela gostava de brincar de fazer casinha, de balançar e cair no rio para se banhar, de pescar e de subir em árvores. Mas sua mãe tinha muito medo de que ela se machucasse e por isso sempre dizia que quem sobe muito em árvore ou vai pra longe de casa acaba virando passarinho. Um dia, essa menina resolve desafiar a mãe e não apenas sobe na árvore como, ao avistar o regatão, se esconde e sua canoa acaba sendo levada para a aldeia dele. Quando ela volta pra casa, já não é mais a mesma: virou japinim!