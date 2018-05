Descubra como Mercúrio em touro pode afetar o seu signo

Mercúrio é o planeta que rege a fala, a comunicação, a escrita, a inteligência e a razão. A posição desse astro no seu mapa define como você se comporta com relação a esses aspectos do cotidiano, além de mostrar a maneira que você assimila as coisas. Quando está retrógrado, é capaz de causar estragos! Mas numa posição favorecida, pode impulsionar coisas positivas.

Neste domingo, dia 13, Mercúrio entrará em Touro, um dos signos mais determinados, persistentes e calmos do zodíaco. De acordo com a astróloga Jacqueline Cordeiro, a comunicação é objetiva, prática, metódica. “Buscar mais segurança naquilo que sabemos, falamos e fazemos. De fato um excelente momento pra rever estratégias profissionais”, explica. Sua mente ficará mais calma e consistente, umas das grandes características do taurino.

Vida amorosa

Mercúrio, a princípio, não é um planeta focado no amor. Porém, de acordo com a astróloga, Touro é um signo gentil e afetuoso, por ser regido por Vênus, o astro do relacionamento, da beleza e do amor. Mercúrio nesse signo implica que as discussões sobre relacionamento serão levadas com mais paciência. “As palavras serão mais suaves e mais gentis. As conversas serão mais carinhosas, fugindo de atritos agressivos. A busca pela conciliação, característico de Touro, tomará forma”, explica Jacqueline.

As brigas calorosas irão reduzir, dando espaço para bate-papos mais serenos. Que tal aproveitar o momento para deixar o orgulho de lado e resolver aquele mal-entendido?

Mais lidas: Como a Lua Nova de maio afetará cada signo