Cuidados antes de viajar: sem supresas ruins na volta

Volte para casa com segurança

Foto: Getty Images

É hora de, finalmente, fechar as malas e relaxar em bons e merecidos dias de descanso fora de casa e da rotina. Antes de fechar a porta, no entanto, é importante conferir se foram tomados os cuidados necessários para que sua casa esteja arrumadinha e segura na sua ausência. Nada de surpresas ruins em casa ao voltar da viagem relaxante!

Confira essas dicas importantes para seu lar se manter acolhedor e gostoso para a sua volta:

. Feche os registros de água e a válvula de gás da cozinha.

. Aplique inseticida na parte de trás de cômodas e armários.

. Se a viagem for durar mais que uma semana, esvazie a geladeira, desligue-a e abra as portas.

. Confira o prazo de validade dos alimentos. Os que estiverem para vencer devem ser consumidos rapidamente. Se não puder aproveitá-los, doe-os a uma instituição de caridade.

. Nos ambientes úmidos da casa, ponha uma vasilha com 1 litro de água e 3 colheres (sopa) de sal.

. Jogue desinfetante em todos os vasos sanitários da casa. Tampe-os.

. Pague todas as contas que vencerão durante sua ausência.

. Cheque todas as trancas.

. Lave as roupas sujas para não acumular com as que você trouxer da viagem. Todo mundo sabe: mala de férias volta cheia de peças sujas!

. Deixe a louça limpa. Pia cheia é um atrativo para insetos, como baratas e formigas, organizarem uma “festa” na sua ausência.

. Faça uma boa faxina no banheiro, principalmente no vaso sanitário. Despeje uma pequena quantidade de desinfetante (cerca de 15 ml) e tampe-o.

. Retire todo o lixo de casa e ponha-o à espera do lixeiro.