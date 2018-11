Criança envia carta ao pai no “céu” e ganha resposta inesperada

Jase Copland, um menino de 7 anos do Reino Unido, escreveu uma carta ao falecido pai e enviou aos correios. O que ninguém esperava, nem mesmo a mãe do garoto, era que ele receberia uma resposta.

O retorno foi dado pela companhia de correios britânica Royal Mail, emocionando a mãe de Jase, que postou o relato em seu Facebook:

“Algumas semanas atrás meu filho de 7 anos postou este cartão para seu pai no ‘céu’ e hoje ele recebeu uma resposta adorável do carteiro. Eu realmente não sei dizer o quão emocionado ele está sabendo que seu pai recebeu sua carta. Vocês não tinham obrigação alguma de fazer isso, podiam ter simplesmente o ignorado, mas o fato de vocês terem se esforçado por um garotinho que vocês nem conhecem é algo extremamente amável”, escreveu Teri Copland, mãe do menino.

Ela ainda complementou dizendo que a ação da empresa restaurou sua fé na humanidade.

Na publicação a mãe conta que James, seu ex-marido, de 28 anos, morreu há 4 anos de forma súbita.

