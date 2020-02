Criadora do blog Mulherão tem autoestima tamanho GG

Renata Poskus Vaz, 28 anos,

criadora do blog Mulherão

Foto: Divulgação

“Eu jamais poderia imaginar que quilos extras me trariam tantas alegrias, já que passei a vida brigando com a balança. Minha primeira decepção foi no balé, que pratiquei por dez anos. Na época, tinha 17 anos e pesava 60 quilos – tenho 1,70 metro de altura. No dia da formatura fui reprovada por ser gordinha. A frustração foi tanta que passei a tomar remédios para emagrecer – sem receita. Resultado: depressão, ansiedade e mais 20 quilos. Três anos depois, minha avó morreu de um câncer no aparelho digestivo, aos 62 anos. A seguir, minha mãe teve embolia pulmonar e faleceu, aos 40. Perdi duas pessoas amadas que sofriam de obesidade.

Com o passar dos anos, senti vontade de dividir angústias, falar sobre minhas tentativas fracassadas para perder peso e o desafio de comprar roupas para o meu tipo físico. Então, criei o blog Mulherão, com 300 mil acessos mensais. Pouco tempo depois, organizei o Dia de Modelo Plus Size, para as leitoras do blog. É gratificante ver moças que usam manequim com numeração de 44 a 54 redescobrindo o mulherão dentro delas.

Fui convidada a participar de programas de TV e estrelar catálogos de confecções tamanho GG. Em janeiro deste ano, organizei com a consultora de moda Andrea Boschim o primeiro desfile de moda GG do país, o Fashion Weekend Plus Size. O evento contou com 15 grifes, 36 modelos e 600 pessoas na plateia.

Aos 28 anos, me sinto linda e poderosa, mesmo com 80 quilos. Fico triste por não ter minha avó e minha mãe ao meu lado para conferir esse sucesso. Talvez elas se sentissem como eu me vejo agora: um verdadeiro mulherão!”