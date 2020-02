Consórcio de casamento: realize o sonho de subir ao altar

Realize o sonho de fazer uma festa de casamento sem se endividar

Foto: Dreamstime

Quer fazer uma festa de casamento sem se endividar? Agora já é possível. Segundo Ariel Costa, da Orion Eventos, para participar do consórcio – uma parceria entre a empresa e a Unifisa – é preciso um grupo de 48 pessoas e crédito mínimo de R$ 25 mil. Veja as vantagens e desvantagens do sistema:

Vantagens

· Você pode parcelar o consórcio em 24, 18 ou 12 meses sem cobrança de juros.

· Os créditos são programados. Você escolhe uma data para a contemplação, desde que ela esteja vaga. Em geral, seis meses antes do casamento.

· Para entrar no consórcio é preciso comprovar renda e ter cadastro positivo.

· A Orion oferece um pacote pronto de serviços para sua festa, mas você não é obrigada a usar seu crédito com os fornecedores indicados por eles.

Desvantagens

· Você precisa pagar duas taxas: uma de administração e outra de adesão. A primeira, equivalente a 23% do crédito escolhido. A segunda, 1%.

· Se você desistir do programa ou não quitar alguma parcela, só poderá reaver o investimento no final do consórcio.

· O recebimento do dinheiro está condicionado ao saldo do grupo. Assim, se a inadimplência for alta, a liberação do crédito pode ser postergada e até adiada para o final do plano.