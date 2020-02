Conheça seu gato pelo signo

Conheça as características do seu gato

de acordo com os astros

Foto: Getty Images

Se o seu gatinho adora dar e receber afeto, faz festa com qualquer comida e ama brincadeiras no tapete da sala, ele é um típico ariano. Mas se é sensível ou até um pouco medroso, é canceriano. Para ajudar você a entender melhor o temperamento dócil ou selvagem dos animais, a inglesa Julia Harris escreveu ‘Astrocats’ (editora Publifolha), um guia que descreve as características de todos os bichanos, segundo os astros.

Como descobrir o signo do seu gato

Se você sabe a data de nascimento do gatinho, basta procurar o signo correspondente. Mas se acabou de adotar um amigo com idade entre oito e 12 semanas, faça uma contagem retroativa e calcule o signo dele.

Personalidade do seu gato, segundo a astrologia

Áries (21 de março a 20 de abril)

Impaciente como criança, tem um entusiasmo infantil e é egoísta. Se não conseguir passar por uma porta, irá arranhá-la até que seja aberta.

Lema: ”quero já”.

Gosta: de portas abertas, de ser o líder e que façam suas vontades.

Não gosta: de esperar, de restrições e que lhe digam o que não fazer.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

É vagaroso, possessivo e pode ser muito teimoso. Adora comida e petiscos fora de hora, e é bastante devotado ao seu dono.

Lema: ”eu tenho”.

Gosta: de camas e almofadas, de um belo jardim gramado e de um bom cafuné.

Não gosta: de mudanças, de estranhos como o carteiro, de tempo frio e das férias do dono.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

É cheio de vida, mas pode se transformar em um ser traiçoeiro e mal-humorado. Gosta de viajar e explorar a vizinhança.

Lema: ”eu penso”.

Gosta: de companhia, das últimas novidades em brinquedinhos, de TV e de crianças.

Não gosta: de ficar trancado e sozinho, da rotina e de não ter outros gatos por perto.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Usa a intuição para tudo. É um gato sensível. Tem digestão delicada, sofre de medos e fobias e é bastante ligado à família que o adotou.

Lema: ”eu alimento”.

Gosta: de ficar em casa, da cozinha, de ser mimado e de ver todos felizes.

Não gosta: de brigas e que você fique longe de casa por muito tempo.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Seu principal objetivo é se divertir. Porta-se como um rei. Embora às vezes fique ranzinza, é bem-humorado e corajoso.

Lema: ”eu crio”.

Gosta: de ser o centro das atenções, do calor e que as coisas sejam do seu jeito.

Não gosta: de ser ignorado, de frieza e de ficar em lugares com pouco espaço.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Paciente e veloz. Se você adoecer, esse gato lhe trará conforto. Gosta de ordem, limpeza e rotina. Não é muito afetuoso (para dar), mas gosta de receber carinho.

Lema: ”eu sirvo”.

Gosta: de elogios, de se sentir seguro e de ter tudo na hora certa.

Não gosta: de caos, sujeira e comida que não seja fresquinha.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Ele parece calmo, mas é uma pilha por dentro. Sempre manterá a boa aparência, mesmo que tenha brigado a madrugada inteira na rua com outros gatos.

Lema: ”eu equilibro”.

Gosta: de ser mimado, de refinamento e de donos inteligentes.

Não gosta: de discórdia e de muita bagunça.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Muito ativo, precisa de alguém que o faça relaxar. Adora sexo! É bastante leal, mas pode ser vingativo, às vezes.

Lema: ”eu controlo”.

Gosta: de noites aconchegantes com seus donos, de esconderijos secretos e de caçar.

Não gosta: de visitas que o chamam de ”gatinho”, do cachorro do vizinho e de mudanças em sua rotina.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Sempre alegre e otimista, é meio desajeitado, rápido, e tem as patas compridas. Adora ficar ao ar livre. É muito independente.

Lema: ”eu ouso”.

Gosta: de espaços amplos, de liberdade e de bolinhas de papel.

Não gosta: de pessoas infelizes e de ter que obedecer o seu dono.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Eis um gato pé-no-chão. Gosta de rotina e é muito ”intelectual”. Parece triste, mas no fundo é o tipo ”pensador”. Tem vida longa.

Lema: ”eu uso”.

Gosta: de paz, ritmo lento, pontualidade, cemitérios e amor.

Não gosta: de quartos e camas desarrumados, de barulho e de não ser elogiado.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

É criativo e raramente faz a mesma coisa duas vezes. Gosta de viver em bandos e pode querer trazer amigos para casa.

Lema: ”eu invento”.

Gosta: de visitas, de outros animais e de mudar de casa.

Não gosta: de ser pego e acariciado, de sentar no colo e de donos emotivos.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Muito intuitivo, tem sexto sentido e mora no mundo da fantasia. Magoa-se facilmente. É carinhoso e uma ótima companhia para a família.

Lema: ”eu sonho”.

Gosta: de ver televisão com a família, de brincar com outros gatinhos e com os donos.

Não gosta: de não ter com quem se divertir e, muito menos, de não ter um colo onde se sentar.