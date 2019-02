Conheça a máquina de lavar capaz de lavar, secar, passar e dobrar suas roupas

Quantas horas perdemos no tanque, separando as roupas por cor para lavar ou passando cuidadosamente as peças? Se você também for responsável pelas roupas do seu marido e dos filhos, digamos que mais de 28 horas semanais, segundo levantamento realizado pela Universidade de Michigan.

Mas a boa notícia é que esta revolucionária máquina de lavar, criada pela empresa norte-americana FoldiMate, promete pelo menos dar uma amenizada na nossa rotina tão exaustiva. Por incrível que pareça, essa recente invenção promete lavar, secar, passar e dobrar as roupas.

E ainda há um bônus: ela também é capaz de eliminar aquelas bolinhas que sempre surgem nas peças; sem contar que ainda há uma opção que amacia e perfuma ao dobrar. E não há restrição: este processo pode ser feito em camisetas ou calças jeans.

Se você acha que já acabou, prepare-se: leva apenas 10 segundos para que cada tecido seja dobrado e apenas 30 segundos para que as bolinhas sejam totalmente removidas através de seu moderno sistema de vapor. Esta belezinha suporta 20 peças por lavagem e apenas estará disponível no mercado no ano que vem, durante uma pré-venda realizada pela empresa. Por ser um produto importado, o preço é um pouco salgado e varia de 700 a 800 dólares, isto é, de R$2.500 a R$3 mil. Seria o nosso sonho?