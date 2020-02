Conheça a Luciana da vida real

Flávia Cintra, a Luciana da vida real

Foto: Adri Felden

Paulistana criada em Santos, Flávia Cintra, 36 anos, jornalista, teve os gêmeos Mariana e Mateus há dois anos. Ela é tetraplégica e uma das fontes de inspiração do autor Manoel Carlos para escrever a história da personagem Luciana, na novela Viver a Vida. A história de Flávia na cadeira de rodas começou há 18 anos, quando ela sofreu uma lesão parcial na medula provocada por um acidente de carro. Perdeu o movimento total das pernas e parcial dos braços.

Hoje, Flávia é consultora de inclusão e dá palestras em grandes empresas sobre os direitos das pessoas com deficiência, além de fazer projetos com o governo. Falante, fumante, ela trabalha com a atriz Alinne Moraes desde maio, dando consultoria nos capítulos da novela, para que as cenas pareçam reais.

“A Aline está muito bem. Ela tem a noção exata da responsabilidade desse papel. Tem consciência de que está representando mais de 25 milhões de pessoas só no Brasil”, diz. Recentemente, Flávia se separou do marido, com quem foi casada por três anos. Mora com os filhos numa casa espaçosa e cheia de verde, na zona Sul de São Paulo. Sua mãe é vizinha e ela tem três assistentes domésticas. Na entrevista a seguir, Flávia conta como transformou um capítulo da sua vida que poderia permanecer como tragédia em “volta por cima”.