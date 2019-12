Há muitos anos, na noite de entrega do Prêmio CLAUDIA, a Sala São Paulo, que fica no centro da capital paulista e recebe concertos e apresentações sinfônicas, é tomada por um grande e animado público. Essa comunhão de pessoas de diferentes áreas profissionais, crenças e origens cria o ambiente ideal para homenagear mulheres e homens que, espalhados pelo Brasil, trabalham incansavelmente para transformar seu entorno, cada qual em seu campo de atuação.

As histórias dos finalistas deste ano foram contadas ao longo dos meses nas páginas de CLAUDIA, e o site da revista ficou aberto para a votação popular, que, somada à apreciação do júri, elegeu as vencedoras e o vencedor.

O resultado foi revelado em 11 de novembro na cerimônia conduzida pela jurada do programa Masterchef, Paola Carosella. A paraense Gaby Amarantos encantou o público interpretando canções compostas por mulheres. Ela usou um figurino pink volumoso com a frase de protesto “Fora, padrão”, referindo-se às pressões impostas aos corpos femininos.

Duas das oito categorias de premiação – Educação e Influenciadora Social – fizeram sua estreia nesta edição. Desta vez, CLAUDIA decidiu prestar também uma homenagem especial às mulheres que tiveram atuação marcante para o país, de maneira geral, e ofereceu o prêmio Mulheres do Ano para a seleção feminina brasileira, que participou da Copa do Mundo 2019.

Como na data do evento as meninas do futebol estavam na China para um torneio amistoso, elas enviaram um vídeo com uma mensagem de agradecimento. Para receber o tributo, anunciado pela comunicadora e empresária Camila Coutinho, subiu ao palco a jogadora Cristiane Rozeira.

Atualmente atleta do São Paulo, ela é a maior artilheira em Jogos Olímpicos e já disputou quatro Copas, inclusive a deste ano. “É muito importante esse tipo de reconhecimento, porque, apesar de sermos muito conhecidas e ganharmos visibilidade de quatro em quatro anos, no restante do tempo não temos espaço nem voz”, disse Cris. Essa foi apenas uma das várias emoções da noite, que podem ser conferidas a seguir.

A chef Paola Carosella, que conduziu a cerimônia com muita sensibilidade.

A finalista de Trabalho Social Maite Schneider e a drag queen Rita von Hunty.

A jogadora Cris Rozeira, que representou a seleção feminina brasileira, e Camila Coutinho, comunicadora

O cantor Paulo Miklos, a diretora de CLAUDIA, Guta Nascimento, e o presidente do Grupo Abril, Fabio Carvalho

Isabella D’Ercole, redatora-chefe de CLAUDIA, e Gustavo Borges, engenheiro

Luiza Helena Trajano (de vermelho) e Sonia Hess (de pink, atrás de Luiza) com integrantes do grupo Mulheres do Brasil

A chargista Laerte Coutinho

A DJ Sophia e a cantora MC Soffia, que entregou um dos prêmios da noite.

Rachel Maia, CEO da Lacoste no Brasil.

Os jornalistas Márcio Gomes e Taiga Corrêa.

Guida Pfisterer Souto Corrêa, estilista, e Thomaz Souto Corrêa, que já foi diretor de CLAUDIA

Conheça os vencedores do Prêmio CLAUDIA:

Neide de Jesus, vencedora na categoria Políticas Públicas:

Em Alcântara, no Maranhão, a primeira vencedora da noite, Neide de Jesus, lidera há quatro décadas a comunidade quilombola Itamatatiua. Neide contrariou as convenções ao ser eleita liderança pelos outros moradores mesmo sendo solteira e mãe, uma afronta para os valores da época.

Com grande capacidade de diálogo e articulação, uniu as mulheres para criar uma associação e um centro de produção de cerâmica, arte centenária na região. Ela é uma das responsáveis por gerar renda e autonomia entre as artesãs, que revertem o desenvolvimento para a comunidade.

Por causa deste trabalho já viajou por todo o Brasil para apresentar a arte da sua região e participar de debates políticos para a demarcação das terras onde fica o seu quilombo. Muito discreta, ficou emocionada ao receber o prêmio.

A líder comunitária Neide de Jesus recebeu o troféu das mãos de Juliana de Faria, cofundadora da organização não governamental Think Olga e vencedora na categoria Trabalho Social em 2016.

Neide é abraçada pela atriz Teuda Bara, candidata de Cultura.

Nilza de Jesus Santos, vencedora na categoria Educação:

“Muita gente não sabe, mas eu só me formei em uma faculdade depois dos 40 anos. Mesmo assim, sempre fui educadora”

No ano passado, o Prêmio CLAUDIA teve como tema central a educação e homenageou a escritora de literatura infantojuvenil Ruth Rocha. Neste ano, foi criada a categoria Educação para reconhecer profissionais que, em seu dia a dia, fazem do ensino uma ferramenta para transformar a sociedade.

Enfrentando diversas batalhas, a vencedora Nilza de Jesus Santos trabalha há três décadas na comunidade do Calabar, em Salvador. Sua atuação como líder da Escola Aberta do Calabar promove a valorização das raízes afro dos alunos e ressalta a importância da cidadania.

Construída por meio da união dos moradores, a instituição, além de atender as crianças da região, mantém projetos que auxiliam a comunidade a ter acesso a seus direitos. “Ninguém consegue se transformar sem educação. Por isso eu luto por essas crianças, para que elas tenham dignidade e possam ser o que quiserem”, disse Nilza no palco.

A estatueta da educadora foi entregue por Rachel Maia, CEO da Lacoste no Brasil

Juliana Estradioto, vencedora na categoria Inovação e Ciências:

“Eu descobri por meio da ciência que os jovens podem ser protagonistas. Então nos valorizem e nos incentivem agora”

Com 19 anos, Juliana Estradioto é mais jovem do que o Prêmio CLAUDIA, como ela própria ressaltou em seu discurso. Mas nem por isso menos importante. Em pesquisas durante o ensino médio público em Osório, interior do Rio Grande do Sul, ela usou rejeitos orgânicos de frutas para criar material ecológico capaz de substituir o plástico.

Além do trabalho que desenvolve em laboratório, ela atua para incentivar outras jovens a fazer pesquisa. “Eu nunca teria entrado no mundo da ciência se não fosse o caminho que percorri desde o ensino básico, tendo o apoio de educadores como a minha mentora, a professora Flávia Twardowski”, destacou.

Durante a premiação, esteve ao lado de duas pesquisadoras experientes, as finalistas da mesma categoria, Fernanda Abra e Luciana Carvalho, que se emocionaram e comemoram a vitória da mais nova candidata desta edição.

As três finalistas da categoria Inovação e Ciências se abraçaram após o anúncio da vencedora.

Cris Irigon, diretora de marketing da Vult, e Daniela Cruz, cofundadora da marca, que apoia a premiação, entregaram o prêmio a Juliana Estradioto.

Tuany Nascimento, vencedora na categoria Cultura:

“Ela começou dando aulas de balé na quadra de futebol, mas conseguiu arrecadar recursos para ensinar em um espaço construído no alto do morro”, disse Ana Gabryelle, irmã de Tuany

Na mesma época em que soube que estava entre as finalistas do Prêmio CLAUDIA, a bailarina Tuany Nascimento foi aprovada em uma audição para passar uma temporada de quatro meses entre Grécia e Chile com a Cia. de Dança Nikos.

A viagem foi marcada para a manhã de 11 de novembro, mesma data da premiação. Ela compareceu ao jantar com as finalistas, na noite anterior, e sua irmã Ana Gabryelle Nascimento foi à Sala São Paulo representá-la.

“Fiquei muito dividida, mas, mesmo sabendo que não poderia estar na cerimônia, fiz questão de vir e conhecer as outras finalistas”, contou Tuany, ainda sem saber que seria vencedora.

Moradora de uma favela no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Tuany criou o projeto Na Ponta dos Pés para dar aulas de balé a meninas da comunidade. Durante o período em que estará fora, a irmã vai gerenciar a iniciativa. “Sou a única de seis filhos que não dança (risos). Mas tenho muito orgulho de ter a Tuany como irmã”, disse Ana.

Vencedora na edição de 2017, MC Soffia homenageou mulheres com iniciativas nas artes e entregou o troféu a Ana Gabryelle Nascimento, irmã da vencedora, que não pôde comparecer.

Jefferson Drezett, vencedor na categoria Eles por Elas:

“Eu não posso dizer que este é um prêmio só para mim. Quero muito dividi-lo com os outros finalistas, Tião e João. Ele é nosso”

As mulheres e suas realizações sempre foram as protagonistas do Prêmio CLAUDIA em toda a sua história. Nesta edição, não seria diferente. Foram 22 finalistas em diferentes categorias, além das Mulheres do Ano.

No entanto, desde 2017, celebramos também o trabalho de homens que atuam em favor da equidade de gênero, chamando a atenção para a responsabilidade masculina nessa batalha.

“É profundamente triste que os homens estejam aqui por terem que ajudar mulheres porque elas são vítimas de violência. Mas que bom que, pelo menos, a gente pode ajudar”, disse o médico Jefferson Drezett ao subir ao palco.

Ele criou um modelo de atendimento a vítimas de estupro e acesso ao aborto legal como ginecologista do Hospital Pérola Byington, em São Paulo, que se tornou referência. Tratando de um tema que enfrenta resistência na sociedade brasileira, Jefferson revelou ter ficado surpreso com o reconhecimento do júri.

O troféu foi entregue pelo cantor e ator Paulo Miklos.

Adriana Barbosa, vencedora na categoria Empreendedorismo e Negócios:

Para entregar a estatueta da categoria, a apresentadora Paola Carosella chamou ao palco a “grande dama do empreendedorismo brasileiro”, como ela intitulou Luiza Helena Trajano, que venceu o Prêmio CLAUDIA em 2003.

A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza homenageou a também empreendedora Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta. Adriana trabalha para fortalecer negócios de pessoas negras no Brasil. Também organizou a PretaHub, empresa responsável pela feira, entre outros eventos, que oferece serviços como apoio à digitalização de negócios.

Em sua fala, Adriana comemorou não apenas a própria vitória mas a de outras mulheres negras na noite.

A empreendedora Adriana Barbosa recebeu o prêmio das mãos de Luiza Helena Trajano, que é sua mentora profissional.

Maíra Azevedo, vencedora na categoria Influenciadora Social:

“Preta e nordestina, sempre olhei para as revistas femininas e sonhava em me ver. Hoje, eu subo neste palco premiada”

A categoria estreante Influenciadora Social reconhece mulheres que usam sua influência na internet para falar de causas sociais e ajudar a provocar mudanças. Acompanhada de uma torcida organizada composta por amigos e seguidores, a baiana Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, foi ovacionada após seu nome ser anunciado como vencedora.

Protagonista de stand-ups que rodam o Brasil e autora de vídeos de humor que divulga no YouTube, Maíra fala sobre racismo, amor-próprio e aceitação. Ressalta sempre que é preta, pobre, gorda, favelada e do candomblé.

Ela dedicou a vitória aos homens e mulheres cujas histórias são transformadas por seu trabalho. “Este prêmio é de toda mulher preta que nunca conseguiu se enxergar e que, por meio dos meus vídeos, se vê”, disse.

“Eu tenho a alegria incomensurável de anunciar que a vencedora é Maíra Azevedo”, disse Rita von Hunty ao revelar o resultado da categoria Influenciadora Social.

Maíra subiu ao palco acompanhada pelo filho, Aladê Koman, 11 anos.

Sandra Santos, vencedora na categoria Trabalho Social:

“Quando comecei a trabalhar em uma instituição para internação de adolescentes, me disseram para ficar longe daquelas mulheres, que eram mães de bandido”

A cozinheira Sandra Santos ficava arrasada ao observar o cansaço e a fragilidade de mulheres que passavam horas nas filas em frente a uma unidade de internação para adolescentes em conflito com a lei em Belford Roxo, no Rio de Janeiro.

Todas estavam ali esperando o horário da visita. Mães, tias e avós dos jovens frequentemente vinham de outros municípios e aguardavam sem ter acesso a alimentação adequada nem sequer a um banheiro.

Além de oferecer carinho e apoio, Sandra arrecadou fundos e alugou uma casa próxima à instituição, que recebeu o nome de Casa da Mãe Mulher. Nos dias de visita, às quartas e sábados, o lugar fica cheio.

Ali, as mulheres podem descansar. “Esse trabalho é muito gratificante. Eu amo o que eu faço, amo essas mulheres. Todos nós temos uma missão e cuidar delas é a minha”, disse Sandra, em fala que arrebatou o público que assistiu à premiação na Sala São Paulo.

A jornalista Mariana Kotscho foi jurada do Prêmio e também abriu o envelope com o nome da vencedora na categoria Trabalho Social. Sandra foi acompanhada pela filha Raiane, 16 anos.

Veja mais fotos do Prêmio CLAUDIA:

A cantora Gaby Amarantos foi a atração musical da noite. Em homenagem às jogadoras da seleção brasileira feminina, ela cantou a música Jogadeira, composta pelas atletas Cacau Fernandes e Gabi Kivitz.

Na plateia, Fabio Carvalho, presidente do Grupo Abril, e Luiza Helena Trajano.

Casa cheia para prestigiar a cerimônia do Prêmio CLAUDIA.

As premiadas da edição com a motorista homenageada pela 99, Livia Casaes

Durante a cerimônia, Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, empresa apresentadora do prêmio, discursou para a plateia na Sala São Paulo. Antes, em almoço especial, ela compartilhou com as finalistas aprendizados adquiridos nos anos de experiência que transformaram sua carreira.

Patrocinadora do evento, a 99 homenageou suas motoristas mais inspiradoras. A diretora de comunicação da empresa, Pâmela Vaiano, chamou a atenção para a desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho entre homens e mulheres antes de chamar a motorista Livia Casaes ao palco.

A apresentadora Paola Carosella com Carlos Beltrán (@carlosbeltranhairstylist). O profissional e sua equipe fizeram uma tarde de beleza para as finalistas com apoio da Vult

Ao lado, a cantora Malía, a DJ Sophia e a produtora Isiz Aguiar em espaço decorado pela Westwing na Sala São Paulo.

