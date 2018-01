Compras saudáveis sem sair de casa

Com a correria do cotidiano e a loucura de todo início de ano, manter uma alimentação saudável e equilibrada é um desafio para qualquer um. Supermercados, feiras orgânicas e aplicativos ajudam nessa tarefa, fazendo com que as compras saudáveis estejam a um clique de distância.

Feiras orgânicas

As feiras orgânicas têm como proposta só comercializarem alimentos de forma limpa, sem agrotóxicos e fertilizantes. Veja opções que vendem online:

OrgânoBag

A empresa oferece um canal de assinatura semanal, quinzenal e mensal, em que o cliente recebe na sua casa uma cesta de alimentos orgânicos. A escolha da cesta é bem variada. Tem bag tamanho família com um mix de frutas, legumes e verduras, bag fitness ou até uma que contém apenas verduras e legumes verdes (GreenBag).

A realização da assinatura é feita 100% pela internet e a entrega da bag escolhida é toda terça-feira, no período da manhã.

Regiões em que o serviço é oferecido: Em São Paulo capital _exceto nos extremos leste e norte _, Cotia e Alphaville.

Preço: O valor das assinaturas varia de R$ 59,90 a R$ 159,90.

Leve Bem Delivery

O e-commerce trabalha com compras avulsas de cestas de produtos orgânicos, na qual você pode selecionar os alimentos que você quer ter na sua cesta ou comprar uma já estabelecida pela empresa, com produtos da estação, por exemplo.

As entregas são feitas duas vezes por semana (terça e quinta-feira), entre as 6h30 e as 15h. Em janeiro de 2018, a empresa só irá fazer entregaa partir do dia 16.

Regiões em que o serviço é oferecido: Zonas sul e 0este de São Paulo, Cotia (Granja Vianna) e Alphaville.

Preço: O valor mínimo da cesta é R$ 50.

Supermercados

Pão de Açúcar

O processo é simples: selecione seus produtos, pague pelo celular, site ou tablet, e a entrega da mercadoria é feita em até 24 horas.

São disponibilizados três processos de delivery: express, na qual compras feitas entre as 8h e as 16h são entregues em até quatro horas (se a quantidade de itens não for maior do que 120), retirar em uma das unidades do supermercado ou agendar um horário para a compra chegar na sua casa.

Regiões em que o serviço é oferecido: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Goiânia e Recife.

Preço: Há taxa de entrega de acordo com a região.

Mambo Delivery

No site, procure por: Hortifrúti e Suplementos .

O processo de compra é simples: selecione os produtos, pague-os e agende o horário e o dia de entrega ou peça para retirar em uma das lojas do supermercado.

Regiões em que o serviço é oferecido: É preciso informar o CEP e checar se a entrega é feita na sua região.

Preço: Taxa de entrega varia conforme a região.

Aplicativos

Apptite

Disponível no Googleplay e App Store, o aplicativo propõem o recurso de solicitar pratos caseiros feitos por chefs profissionais. O app recomenda agendar a comida com um pouco de antecedência por causa do tempo de espera, já que os pratos são feitos na hora.

São indicados os profissionais mais perto de onde você se localiza e existe a possibilidade de seguir um mestre-cuca para sempre saber as novidades dos pratos que eles estão preparando. Há várias opções com comidas naturais e saudáveis.

Regiões em que o serviço é oferecido: São Paulo

Preço: Sob consulta

IFood

Este aplicativo fornece para o usuário a possibilidade de encontrar restaurantes próximos a sua localização e fazer o pedido desejado. São mais de 5.000 estabelecimentos cadastrados no app. É preciso informar o CEP e checar quais são as opções na sua região. É preciso fazer cadastro no app.

Regiões em que o serviço é oferecido: Em todo o Brasil.

Preço: Sob consulta.

